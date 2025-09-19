Torte i kolači

ČIZKEJK: Banane sa kremastim pudingom od vanile

Milena Tomasevic

19. 09. 2025. u 19:00

Nežan i kremast čizkejk sa sladokim bananama i blago aromatizovanim pudingom od vanile. Savršen desert za sve koji vole kombinaciju voća i glatke teksture sira.

ЧИЗКЕЈК: Банане са кремастим пудингом од ваниле

FOTO: Novosti

Sastojci

Za podlogu od kolačića

  • 200 gr mlevenih kolačića
  • 100 gr otopljenog putera

Za fil

  • 2 zrele banane
  • 400 gr krem sira
  • 100 gr šećera
  • 1 kesica praha za puding od vanile
  • 1 prstohvat soli

Način pripreme

Podloga

Mlevene kolačiće pomešajte sa otopljenim puterom. Smesu utisnite u dno kalupa za tortu (prečnik oko 20–22 cm) i stavite u frižider da se stegne dok pripremate fil.

Fil

Banane izmiksajte u pire. U velikoj činiji pomešajte krem sir, šećer, prah pudinga i prstohvat soli dok ne dobijete glatku kremastu smešu. Dodajte pire od banane i dobro izmešajte.

Fil ravnomerno rasporedite preko podloge od kolačića. Po želji, možete ukrasti malo bananama ili mlevenim kolačićima za dekoraciju. Čizkejk stavite u frižider na najmanje 3–4 sata, a najbolje preko noći, da se fil dobro stegne.Isecite na parčiće i poslužite hladno.

Prijatno!

