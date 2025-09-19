ČIZKEJK: Banane sa kremastim pudingom od vanile
Nežan i kremast čizkejk sa sladokim bananama i blago aromatizovanim pudingom od vanile. Savršen desert za sve koji vole kombinaciju voća i glatke teksture sira.
Sastojci
Za podlogu od kolačića
- 200 gr mlevenih kolačića
- 100 gr otopljenog putera
Za fil
- 2 zrele banane
- 400 gr krem sira
- 100 gr šećera
- 1 kesica praha za puding od vanile
- 1 prstohvat soli
Način pripreme
Podloga
Mlevene kolačiće pomešajte sa otopljenim puterom. Smesu utisnite u dno kalupa za tortu (prečnik oko 20–22 cm) i stavite u frižider da se stegne dok pripremate fil.
Fil
Banane izmiksajte u pire. U velikoj činiji pomešajte krem sir, šećer, prah pudinga i prstohvat soli dok ne dobijete glatku kremastu smešu. Dodajte pire od banane i dobro izmešajte.
Fil ravnomerno rasporedite preko podloge od kolačića. Po želji, možete ukrasti malo bananama ili mlevenim kolačićima za dekoraciju. Čizkejk stavite u frižider na najmanje 3–4 sata, a najbolje preko noći, da se fil dobro stegne.Isecite na parčiće i poslužite hladno.
Prijatno!
