ČIZKEJK: Banane sa kremastim pudingom od vanile

Nežan i kremast čizkejk sa sladokim bananama i blago aromatizovanim pudingom od vanile. Savršen desert za sve koji vole kombinaciju voća i glatke teksture sira.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za podlogu od kolačića

200 gr mlevenih kolačića

100 gr otopljenog putera

Za fil

2 zrele banane

400 gr krem sira

100 gr šećera

1 kesica praha za puding od vanile

1 prstohvat soli

Način pripreme

Podloga

Mlevene kolačiće pomešajte sa otopljenim puterom. Smesu utisnite u dno kalupa za tortu (prečnik oko 20–22 cm) i stavite u frižider da se stegne dok pripremate fil.

Fil

Banane izmiksajte u pire. U velikoj činiji pomešajte krem sir, šećer, prah pudinga i prstohvat soli dok ne dobijete glatku kremastu smešu. Dodajte pire od banane i dobro izmešajte.

Fil ravnomerno rasporedite preko podloge od kolačića. Po želji, možete ukrasti malo bananama ili mlevenim kolačićima za dekoraciju. Čizkejk stavite u frižider na najmanje 3–4 sata, a najbolje preko noći, da se fil dobro stegne.Isecite na parčiće i poslužite hladno.

Prijatno!