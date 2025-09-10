ČOKOLADNA TORTA BEZ PEČENJA: Recept za brzu poslasticu
Lagana, kremasta i neodoljivo čokoladna poslastica koja se priprema bez rerne. Savršena je kada želite nešto brzo, osvežavajuće i efektno.
Sastojci
Za podlogu:
- 200 gr kakao ili Oreo keksa (bez kreme)
- 80 gr putera (otopljenog)
Za fil:
- 500 ml mleka
- 2 praška za puding od vanile (bez šećera)
- 100 gr šećera
- 200 gr omekšalog putera
- 250 gr maskarpone sira ili krem sira za čizkejk
Za glazuru:
- 150 gr crne ili mlečne čokolade
- 100 ml slatke pavlake (30% masnoće)
Priprema
1. Podloga:
Samleti keks u blenderu ili staviti u kesu i usitniti valjkom. Pomešati sa otopljenim puterom i ravnomerno rasporediti u pleh (20 × 30 cm). Dobro pritisnuti i staviti u frižider da očvrsne.
2. Fil:
Skuvati puding sa mlekom i šećerom, pa ostaviti da se ohladi. Umutiti puter penasto, postepeno dodavati ohlađeni puding, zatim maskarpone. Mešati dok krem ne postane potpuno gladak. Rasporediti preko podloge i zagladiti.
3. Glazura:
Zagrejati slatku pavlaku do tačke ključanja. Dodati naseckanu čokoladu i mešati dok se ne istopi u glatku smesu. Preliti preko krema i ravnomerno rasporediti.
4. Hlađenje:
Tortu ostaviti da se hladi najmanje 4 sata, a idealno preko noći.
Prijatno!
