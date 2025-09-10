ČOKOLADNA TORTA BEZ PEČENJA: Recept za brzu poslasticu

Lagana, kremasta i neodoljivo čokoladna poslastica koja se priprema bez rerne. Savršena je kada želite nešto brzo, osvežavajuće i efektno.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za podlogu:

200 gr kakao ili Oreo keksa (bez kreme)

80 gr putera (otopljenog)

Za fil:

500 ml mleka

2 praška za puding od vanile (bez šećera)

100 gr šećera

200 gr omekšalog putera

250 gr maskarpone sira ili krem sira za čizkejk

Za glazuru:

150 gr crne ili mlečne čokolade

100 ml slatke pavlake (30% masnoće)

Priprema

1. Podloga:

Samleti keks u blenderu ili staviti u kesu i usitniti valjkom. Pomešati sa otopljenim puterom i ravnomerno rasporediti u pleh (20 × 30 cm). Dobro pritisnuti i staviti u frižider da očvrsne.

2. Fil:

Skuvati puding sa mlekom i šećerom, pa ostaviti da se ohladi. Umutiti puter penasto, postepeno dodavati ohlađeni puding, zatim maskarpone. Mešati dok krem ne postane potpuno gladak. Rasporediti preko podloge i zagladiti.

3. Glazura:

Zagrejati slatku pavlaku do tačke ključanja. Dodati naseckanu čokoladu i mešati dok se ne istopi u glatku smesu. Preliti preko krema i ravnomerno rasporediti.

4. Hlađenje:

Tortu ostaviti da se hladi najmanje 4 sata, a idealno preko noći.

Prijatno!