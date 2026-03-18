TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A najnovije vesti iz sporta tiču se upravao Iranaca i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da bi Iranu bilo bolje da ne dolazi na Mundijal koji se upravo i u SAD održava ove godine. Pa opet, propisi su jasni, Iranci "moraju u Ameriku", ali... Sada su dobili važnog saveznika u svojoj nameri da Mundijal igraj negde drugde.

Podsetimo najpre na važan uvod u današnju najbitniju fudbalsku vest:

Fudbalski savez Irana tražio da utakmice na Svetskom prvenstvu igra u Meksiku

Fudbalski savez Irana (FFIRI) pregovarao je sa Međunarodnom fudbalskom federacijom (FIFA) o premeštanju svojih utakmica na Svetskom prvenstvu iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko zbog zabrinutosti za bezbednost sopstvenih igrača, preneo je u ponedeljak Rojters.



Munijal će biti održan od 11. juna do 19. jula ove godine u SAD, Meksiku i Kanadi, a predviđeno je da će Iran igrati u grupi G protiv Belgije, Egipta i Novog Zelanda.



Iranci bi, prema ranijem rasporedu, trebalo da protiv Novog Zelanda i Belgije igraju u Inglvudu, a sa Egiptom u Sijetlu.







Predsednik SAD Donald Tramp rekao je potom da je Iran dobrodošao da učestvuje na Svetskom prvenstvu , ali je sugerisao da možda nije prikladno da igra u SAD "zbog sopstvene bezbednosti".



"Kada je Tramp izričito rekao da ne može da garantuje bezbednost iranske reprezentacije, sigurno nećemo putovati u Ameriku", izjavio je predsednik FFIRI Mehdi Tadž u objavi na nalogu ambasade Irana u Meksiku na društvenoj mreži Iks (X). "Pregovaramo sa FIFA-om da Iran utakmice na SP igra u Meksiku", dodao je Tadž.

A onda..

Čin prvi: FIFA povukla potez koji je šokirao Iran

Svetska kuća fudbala je "prelomila":

Očekuje da će Iran igrati Svetsko prvenstvo prema originalnom rasporedu utakmica, dakle - na američkom tlu.

Odluka je, dakle, u stilu "uzmi ili ostavi".

- FIFA je u redovnom kontaktu sa svim Savezima-učesnicama Mundijala, uključujući Iran, kako bi razgovarali o pripremama za Svetsko prvenstvo 2026. FIFA očekuje da svi timovi učesnici igraju prema objavljenom rasporedu utakmica - istakao je na društvenin mrežama obično dobro obavešteni novinar Rob Haris povodom stava krovne svetske fudbalske organizacije koji je saznao.

Čin drugi: Meksiko "uskočio u pomoć" Irancima!

Meksička predsednica je, verovatno na zaprepašćenje Trampa i njegove administracije, otvorila put Iranu da igra na Svetskom prvenstvu.

Klaudija Šejnbaum je, naime, potvrdila je da vlasti njene zemlje nemaju apsolutno nikakvu primedbu na eventualno premeštanje utakmica Iranaca iz Sjedinjenih Država u Meksiko, ako FIFA tako odluči.

- Nema prepreka za Meksiko (da Iranci tu budu domaćini svojih utakmica Svetskog prvenstva). To je samo pitanje logistike FIFA, rekla je Šejnbaum na konferenciji za novinare i verovatno zapanjila Amerikance, ali i ostale koji trenutno ratuju sa Iranom.

Šta biste vi uradili na mestu Irana?

Dok FIFA ne da "zeleno svetlo" za premeštanje mečeva iz Amerike u Mekiko, Iranci treutno mogu da biraju: ili će pristati na to da ipak igraju na američkom tlu, dakle u zemlji koja aktivno bombarduje njihovu zemlju i gde predsednik SAD ističe "da možda ipak nije prikladno da doputuju", ili će odbiti takvo "gostoprimstvo" i time bojkotovati Mundijal.

Šta biste vi odlučili?

