TAKO SOČAN I OSVEŽAVAJUĆ: Kolač sa jogurtom i kajsijama (VIDEO)
PRIVLAČI izgledom i kada ga probate ostanete bez teksta, napravićete ga odmah.
Kolač sa jogurtom i kajsijama jednostavno se topi u ustima.
Sastojci:
Za koru:
* 125 g univerzalnog brašna
* 1/2 kašičice praška za pecivo
* 40 g šećera
* 50 g omekšalog putera
* 1 jaje
Šlag:
* 50 g šećera
* 1 kašika kukuruznog skroba
* 170 g jogurta
* 1 jaje
* 1/2 kašičice ekstrakta vanile
* 100 g kajsija, iseckanih na kockice
* šećer u prahu za posipanje
Recept za sočni kolač sa jogurtom i kajsijama:
Kako biste napravili ovaj kolač, u posudi za mešanje pomešajte 125 grama brašna i prašak za pecivo. Dodajte 40 grama šećera i 50 grama omekšalog putera. Mešajte sastojke dok ne dobijete mrvičastu teksturu. Razbijte jedno jaje i nastavite da mešate dok testo ne postane glatko i dobro sjedinjeno.
Podmažite okrugli kalup za kolače ili ga obložite papirom za pečenje, a zatim ravnomerno rasporedite testo u pripremljeni kalup. Veličina kalupa je 18 cm. Stavite testo u frižider na 15 minuta, da se ukusi sjedine i da se testo malo stegne. U međuvremenu, zagrejte rernu na 180°C.
Zatim pripremite fil. U posebnoj posudi pomešajte 50 grama šećera i 10 grama kukuruznog skroba. Dobro promešajte. Dodajte 170 grama jogurta, još jedno jaje i 1/2 kašičice ekstrakta vanile u smesu šećera i kukuruznog skroba. Lagano mešajte dok ne dobijete glatki, kremasti fil.
Izvadite kalup iz frižidera i ravnomerno rasporedite kockice kajsija po testu. Smesu od jogurta sipajte preko kajsija u kalupu, vodeći računa da je ravnomerno rasporedite da pokrije celu površinu. Stavite kalup za tortu u zagrejanu rernu i pecite 40-45 minuta ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.
Kada je kolač pečen, izvadite ga iz rerne i ostavite da se hladi u kalupu nekoliko minuta. Prebacite ga na rešetku i ostavite da se potpuno ohladi pre nego što ga pospete šećerom u prahu.
Isecite i uživajte!
Prijatno!
(StvarUkusa)
