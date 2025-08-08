Torte i kolači

TAKO SOČAN I OSVEŽAVAJUĆ: Kolač sa jogurtom i kajsijama (VIDEO)

Новости онлајн

08. 08. 2025. u 15:06

PRIVLAČI izgledom i kada ga probate ostanete bez teksta, napravićete ga odmah.

ТАКО СОЧАН И ОСВЕЖАВАЈУЋ: Kолач са јогуртом и кајсијама (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Youtube/ Baking Apple

Kolač sa jogurtom i kajsijama jednostavno se topi u ustima. 

Sastojci:

 Za koru:  

* 125 g univerzalnog brašna
* 1/2 kašičice praška za pecivo
* 40 g šećera
* 50 g omekšalog putera
* 1 jaje

 Šlag:  

* 50 g šećera
* 1 kašika kukuruznog skroba
* 170 g jogurta
* 1 jaje
* 1/2 kašičice ekstrakta vanile
* 100 g kajsija, iseckanih na kockice
* šećer u prahu za posipanje

Recept za sočni kolač sa jogurtom i kajsijama:

Kako biste napravili ovaj kolač, u posudi za mešanje pomešajte 125 grama brašna i prašak za pecivo. Dodajte 40 grama šećera i 50 grama omekšalog putera. Mešajte sastojke dok ne dobijete mrvičastu teksturu. Razbijte jedno jaje i nastavite da mešate dok testo ne postane glatko i dobro sjedinjeno.

Podmažite okrugli kalup za kolače ili ga obložite papirom za pečenje, a zatim ravnomerno rasporedite testo u pripremljeni kalup. Veličina kalupa je 18 cm. Stavite testo u frižider na 15 minuta, da se ukusi sjedine i da se testo malo stegne. U međuvremenu, zagrejte rernu na 180°C.

Zatim pripremite fil. U posebnoj posudi pomešajte 50 grama šećera i 10 grama kukuruznog skroba. Dobro promešajte. Dodajte 170 grama jogurta, još jedno jaje i 1/2 kašičice ekstrakta vanile u smesu šećera i kukuruznog skroba. Lagano mešajte dok ne dobijete glatki, kremasti fil.

Izvadite kalup iz frižidera i ravnomerno rasporedite kockice kajsija po testu. Smesu od jogurta sipajte preko kajsija u kalupu, vodeći računa da je ravnomerno rasporedite da pokrije celu površinu. Stavite kalup za tortu u zagrejanu rernu i pecite 40-45 minuta ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.

Kada je kolač pečen, izvadite ga iz rerne i ostavite da se hladi u kalupu nekoliko minuta. Prebacite ga na rešetku i ostavite da se potpuno ohladi pre nego što ga pospete šećerom u prahu.

Isecite i uživajte!

Prijatno!

(StvarUkusa)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUĆI ĆE MI SRCE! Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!

"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!