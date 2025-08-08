TAKO SOČAN I OSVEŽAVAJUĆ: Kolač sa jogurtom i kajsijama (VIDEO)

PRIVLAČI izgledom i kada ga probate ostanete bez teksta, napravićete ga odmah.

Foto: Printskrin Youtube/ Baking Apple

Kolač sa jogurtom i kajsijama jednostavno se topi u ustima.

Sastojci:

Za koru:

* 125 g univerzalnog brašna

* 1/2 kašičice praška za pecivo

* 40 g šećera

* 50 g omekšalog putera

* 1 jaje

Šlag:

* 50 g šećera

* 1 kašika kukuruznog skroba

* 170 g jogurta

* 1 jaje

* 1/2 kašičice ekstrakta vanile

* 100 g kajsija, iseckanih na kockice

* šećer u prahu za posipanje

Recept za sočni kolač sa jogurtom i kajsijama:

Kako biste napravili ovaj kolač, u posudi za mešanje pomešajte 125 grama brašna i prašak za pecivo. Dodajte 40 grama šećera i 50 grama omekšalog putera. Mešajte sastojke dok ne dobijete mrvičastu teksturu. Razbijte jedno jaje i nastavite da mešate dok testo ne postane glatko i dobro sjedinjeno.

Podmažite okrugli kalup za kolače ili ga obložite papirom za pečenje, a zatim ravnomerno rasporedite testo u pripremljeni kalup. Veličina kalupa je 18 cm. Stavite testo u frižider na 15 minuta, da se ukusi sjedine i da se testo malo stegne. U međuvremenu, zagrejte rernu na 180°C.

Zatim pripremite fil. U posebnoj posudi pomešajte 50 grama šećera i 10 grama kukuruznog skroba. Dobro promešajte. Dodajte 170 grama jogurta, još jedno jaje i 1/2 kašičice ekstrakta vanile u smesu šećera i kukuruznog skroba. Lagano mešajte dok ne dobijete glatki, kremasti fil.

Izvadite kalup iz frižidera i ravnomerno rasporedite kockice kajsija po testu. Smesu od jogurta sipajte preko kajsija u kalupu, vodeći računa da je ravnomerno rasporedite da pokrije celu površinu. Stavite kalup za tortu u zagrejanu rernu i pecite 40-45 minuta ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.

Kada je kolač pečen, izvadite ga iz rerne i ostavite da se hladi u kalupu nekoliko minuta. Prebacite ga na rešetku i ostavite da se potpuno ohladi pre nego što ga pospete šećerom u prahu.

Isecite i uživajte!

Prijatno!

(StvarUkusa)