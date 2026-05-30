POSLE saopštenja Ministarstva odbrane Rumunije da je juče jedan ruski dron udario u krov kuće u mestu Galace, od čega su lakše povređena dva čoveka, u Moskvi ističu da bi bilo dobro da se prvo analizira čiji je to zaista bio dron.

Pojedini moskovski eksperti objašnjavaju da je to mogla biti provokacija ukrajinskih službi. U Bukureštu su juče pozvali na razgovor ambasadora Rusije Vladimira Lipova zbog pada te zalutale bespilotne letelice.

Portparolka ruskog MIP Marija Zaharova, odgovorila je na izjave rukovodstva EU u vezi sa incidentom sa dronom u Rumuniji, nazvavši ih "tiradama u briselskom stilu".

Zapadnjacima su one potrebne da skrenu pažnju sa terorističkih zločina Vladimira Zelenskog, među kojima je napad na đački dom u Luganskoj oblasti, rekla je ona i najavila da će Moskva brzo reagovati na zatvaranje svog generalnog konzulata u Rumuniji i proglašenje generalnog konzula Andreja Kosilina personom non grata.

- Zapadnjacima je potrebna hajka oko drona u Rumuniji da bi skrenuli pažnju sa ubistva dece u Starobiljsku, počinjeno uz novac i podršku EU i da bi opravdali zatvaranje ruskog generalnog konzulata u Konstanci - rekla je ona. - Sve optužbe koje čujemo, posebno o dronovima negde u EU, neosnovane su. Nijedna činjenica, materijal, ili dokaz nije predstavljen, ne samo ruskoj strani, nego ni građanima zemalja EU, koji bi, po mišljenju Zaharove, "trebalo da znaju na čemu njihovi lideri zasnivaju svoju optužujuću retoriku".

Fico: Poziv na dijalog PREMIJER Slovačke Robert Fico izrazio je punu solidarnost sa Rumunijom nakon incidenta sa dronom u Galacu i pozvao na hitno otvaranje dijaloga između EU i Rusije. Fico je u objavi na društvenoj mreži "Iks" naveo da je pre nekoliko dana upozorio da bi, u odsustvu dijaloga između EU i Rusije, "svaki zalutali dron mogao da dovede do eskalacije tenzija koje možda neće moći da budu kontrolisane". Foto: Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP "Povodom incidenta sa dronom izražavam punu solidarnost sa rumunskom vladom, pozivam na uzdržanost od zapaljivih izjava i ponovo apelujem na hitno otvaranje dijaloga između Evropske unije i Ruske Federacije", poručio je Fico.

Što se tiče buke na Zapadu Dmitrij Medvedev, drugi čovek Saveta bezbednosti Rusije je izjavio da bi evropskim političarima bilo bolje da zaćute, jer njihovi dronovi koje koriste Ukrajinci stalno ubijaju ljude u Rusiji, što ih čini direktnim saučesnicima rata protiv RF.

Rumunska vojska nije uspela da presretne još jedan dron, iako ga je pratila na radarima. Nepoznati dron, leteo je i na severu Rumunije udaljen oko 70 kilometara od Ukrajine. Njega su našli seljaci jer je pao na jedno imanje.

Predsednik Rumunije Nikušor Dan je sazvao je za juče Vrhovni savet nacionalne odbrane da se razmotre implikacije pada drona na stambeni blok. Rumunski odbrambeni odgovor bio je ograničen nivoom raspoložive opreme.

- Ovo je još jedan dokaz važnosti programa EU Sigurnosna akcija za Evropu (SAFE) kroz koji ćemo obezbediti sveobuhvatnu opremu za borbu protiv dronova za rumunsku vojsku. Ugovor će biti potpisan u narednim satima. Isporuka kapaciteta za borbu protiv dronova počeće u roku od nekoliko meseci - izjavio je rumunski premijer Ilije Boložan.

Ministar odbrane Rumunije Radu Miruca kaže da su rumunski borbeni avioni podignuti tokom ruskog napada na ukrajinsku lučku infrastrukturu imali odobrenje za dejstvo, ali da dron koji je pogodio stambenu zgradu u Galacu nije mogao da bude oboren bez rizika po civilno stanovništvo i veću štetu u gradu. Miruca je naveo da je dron tipa "geran-2" detektovan i praćen radarom koji je nedavno postavljen u području Galaca, nakon sličnog incidenta koji se dogodio pre dve nedelje, prenosi rumunski Juronjuz.

O incidentu je telefonom razgovarao sa generalnim sekretarom Alijanse Markom Ruteom, koji je naglasio da "NATO ostaje spreman da brani "svaki pedalj" teritorije zemalja članica".

- Oštro osuđujemo rusku nepromišljenost i NATO će nastaviti da jača svoju odbranu od svih pretnji, uključujući dronove - navela je portparolka NATO Alison Hart.