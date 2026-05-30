SAD SPREMNE ZA NOVU "TURU" UDARA: Ako propadne dogovor, napad je alternativa
AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države spremne da ponovo pokrenu napade na Iran ukoliko ne bude postignut dogovor, dok Vašington i Teheran nastavljaju pregovore o prevazilaženju ključnih razlika koje blokiraju sporazum.
Hegset je na forumu Šangri-La za lidere odbrane, vojsku i diplomate rekao da su SAD "više nego sposobne" za takvu opciju i da su njihove zalihe naoružanja "više nego dovoljne", ističući da je zemlja u "veoma dobroj poziciji", prenosi Rojters.
Dodao je da Sjedinjene Američke Države nisu okrenule leđa Azijsko-pacifičkom regionu uprkos tekućem sukobu sa Iranom.
- Možemo da radimo dve stvari istovremeno. Pojačavamo našu odbrambenu industrijsku bazu kako bismo uskoro proizvodili dva, tri ili četiri puta više municije - rekao je Hegset.
Dodao je da američki predsednik Donald Tramp želi da postigne "veliki dogovor" koji bi osigurao da Iran ne dođe u posed nuklearnog oružja.
Sastanak Trampa sa savetnicima za nacionalnu bezbednost o mogućem sporazumu sa Iranom završen je u petak posle dva sata bez odluke, rekao je visoki zvaničnik administracije za "Njujork tajms", dodajući da su pregovori i dalje blizu dogovora, ali da određena pitanja, uključujući odmrzavanje iranskih sredstava, i dalje nisu rešena.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
