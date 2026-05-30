SAD SPREMNE ZA NOVU "TURU" UDARA: Ako propadne dogovor, napad je alternativa

Танјуг

30. 05. 2026. u 07:42

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države spremne da ponovo pokrenu napade na Iran ukoliko ne bude postignut dogovor, dok Vašington i Teheran nastavljaju pregovore o prevazilaženju ključnih razlika koje blokiraju sporazum.

Foto: AP Photo/Achmad Ibrahim

 Hegset je na forumu Šangri-La za lidere odbrane, vojsku i diplomate rekao da su SAD "više nego sposobne" za takvu opciju i da su njihove zalihe naoružanja "više nego dovoljne", ističući da je zemlja u "veoma dobroj poziciji", prenosi Rojters.

Dodao je da Sjedinjene Američke Države nisu okrenule leđa Azijsko-pacifičkom regionu uprkos tekućem sukobu sa Iranom.

- Možemo da radimo dve stvari istovremeno. Pojačavamo našu odbrambenu industrijsku bazu kako bismo uskoro proizvodili dva, tri ili četiri puta više municije - rekao je Hegset.

Dodao je da američki predsednik Donald Tramp želi da postigne "veliki dogovor" koji bi osigurao da Iran ne dođe u posed nuklearnog oružja.

Sastanak Trampa sa savetnicima za nacionalnu bezbednost o mogućem sporazumu sa Iranom završen je u petak posle dva sata bez odluke, rekao je visoki zvaničnik administracije za "Njujork tajms", dodajući da su pregovori i dalje blizu dogovora, ali da određena pitanja, uključujući odmrzavanje iranskih sredstava, i dalje nisu rešena.

