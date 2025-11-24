NAMAZ OD FETE I SUŠENOG PARADAJZA: Namaz za sve prilike
Kombinacija kremaste fete i intenzivnog ukusa paradajza u ulju stvara savršeno uravnotežen mediteranski zalogaj — bogat, svež i gotov za nekoliko minuta.
Sastojci
- 200 gr feta sira
- 150–200 gr gustog grčkog jogurta
- 2 kašike krem sira
- 1 mali čen belog luka, izrendan
- 1–2 kašike limunovog soka
- 1–2 kašike maslinovog ulja
- so i biber po ukusu
- 1–2 kašike sitno seckanog bosiljka ili peršuna
- dodatak od sušenog paradajza
- ½ šolje sušenog paradajza u ulju, sitno iseckanog
- 1 kašika njihovog ulja za pojačanu aromu
- ¼ šolje iseckanih maslina (opciono, ali odlično ide)
- prstohvat ljute papričice (opciono)
Priprema
Napravite namaz
U blender ili procesor stavite fetu, jogurt, krem sir, beli luk, limun i maslinovo ulje. Blendirajte 30–60 sekundi dok masa ne postane glatka i penasta.
Probajte i podesite:
više jogurta → mekši, kremastiji namaz
više limuna → svežiji ukus
kap maslinovog ulja → punija tekstura
Umešajte nožem zeleno bilje da ostane vidljivo. Umešajte u namaz iseckan sušeni paradajz i malo njihovog aromatičnog ulja. Masline možete umešati unutra ili ostaviti kao preliv odozgo.
Namažite na tost, baget, kiselo testo ili krekere. Odlično ide i kao dip za sveže povrće (krastavac, paprika, šargarepa). Možete ga koristiti i kao namaz u sendvičima ili kao brzi preliv za pečeni krompir.
Uživajte!
