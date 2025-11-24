NAMAZ OD FETE I SUŠENOG PARADAJZA: Namaz za sve prilike

Kombinacija kremaste fete i intenzivnog ukusa paradajza u ulju stvara savršeno uravnotežen mediteranski zalogaj — bogat, svež i gotov za nekoliko minuta.

FOTO: Novosti

Sastojci



200 gr feta sira

150–200 gr gustog grčkog jogurta

2 kašike krem sira

1 mali čen belog luka, izrendan

1–2 kašike limunovog soka

1–2 kašike maslinovog ulja

so i biber po ukusu

1–2 kašike sitno seckanog bosiljka ili peršuna

dodatak od sušenog paradajza

½ šolje sušenog paradajza u ulju, sitno iseckanog

1 kašika njihovog ulja za pojačanu aromu

¼ šolje iseckanih maslina (opciono, ali odlično ide)

prstohvat ljute papričice (opciono)

Priprema

Napravite namaz

U blender ili procesor stavite fetu, jogurt, krem sir, beli luk, limun i maslinovo ulje. Blendirajte 30–60 sekundi dok masa ne postane glatka i penasta.

Probajte i podesite:

više jogurta → mekši, kremastiji namaz

više limuna → svežiji ukus

kap maslinovog ulja → punija tekstura

Umešajte nožem zeleno bilje da ostane vidljivo. Umešajte u namaz iseckan sušeni paradajz i malo njihovog aromatičnog ulja. Masline možete umešati unutra ili ostaviti kao preliv odozgo.

Namažite na tost, baget, kiselo testo ili krekere. Odlično ide i kao dip za sveže povrće (krastavac, paprika, šargarepa). Možete ga koristiti i kao namaz u sendvičima ili kao brzi preliv za pečeni krompir.

Uživajte!