NAMAZ OD FETE I SUŠENOG PARADAJZA: Namaz za sve prilike

Milena Tomasevic

24. 11. 2025. u 15:00

Kombinacija kremaste fete i intenzivnog ukusa paradajza u ulju stvara savršeno uravnotežen mediteranski zalogaj — bogat, svež i gotov za nekoliko minuta.

Sastojci

Baza od fete
  • 200 gr feta sira
  • 150–200 gr gustog grčkog jogurta
  • 2 kašike krem sira  
  • 1 mali čen belog luka, izrendan
  • 1–2 kašike limunovog soka
  • 1–2 kašike maslinovog ulja
  • so i biber po ukusu
  • 1–2 kašike sitno seckanog bosiljka ili peršuna
  • dodatak od sušenog paradajza
  • ½ šolje sušenog paradajza u ulju, sitno iseckanog
  • 1 kašika njihovog ulja za pojačanu aromu
  • ¼ šolje iseckanih maslina (opciono, ali odlično ide)
  • prstohvat ljute papričice (opciono)

Priprema
Napravite namaz

U blender ili procesor stavite fetu, jogurt, krem sir, beli luk, limun i maslinovo ulje. Blendirajte 30–60 sekundi dok masa ne postane glatka i penasta.

Probajte i podesite:

više jogurta → mekši, kremastiji namaz

više limuna → svežiji ukus

kap maslinovog ulja → punija tekstura

Umešajte nožem zeleno bilje da ostane vidljivo. Umešajte u namaz iseckan sušeni paradajz i malo njihovog aromatičnog ulja. Masline možete umešati unutra ili ostaviti kao preliv odozgo.

Namažite na tost, baget, kiselo testo ili krekere. Odlično ide i kao dip za sveže povrće (krastavac, paprika, šargarepa). Možete ga koristiti i kao namaz u sendvičima ili kao brzi preliv za pečeni krompir.

Uživajte!

