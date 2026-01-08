PRVE SCENE VELIKOG OKRŠAJA KOD TURSKE! Pogledajte kako je Rusija pretrpela strašan udarac - dim se diže, vatra gori (VIDEO)
POJAVILI su se prvi snimci naftnog tankera „Elbus“, koji je zapaljen nakon napada bespilotne letelice u blizini obala Turske. Brod, koji je plovio pod zastavom Palaua, zahvaćen je požarom posle udara drona, za koji se, prema prvim informacijama, sumnja da je ukrajinski.
Prema dostupnim podacima, tanker je pretrpeo oštećenja u gornjem delu trupa. Članovi posade nisu povređeni, a plovilo se trenutno tegli ka turskoj luci Inebolu, gde će biti obavljena detaljna inspekcija i procena štete.
Tanker povezan sa „flotom u senci“
Kako navode mediji, „Elbus“ je prvobitno građen za Rusiju i nosio je ime Scf Aldan. Iako je u međuvremenu registrovan pod stranom zastavom, stručnjaci ga svrstavaju u takozvanu „flotu u senci“ Rusije, termin koji se koristi za brodove angažovane u transportu nafte mimo zapadnih sankcionih režima.
Napad na „Elbus“ nije prvi incident ove vrste u tom području. Već 2. decembra bespilotna letelica oštetila je drugi tanker u blizini turskih obala, kada su povređena dva člana posade. Prethodno su u novembru u Crnom moru napadnuti i tankeri Kairos i Virat, a prema navodima ukrajinskih bezbednosnih izvora, tada su korišćeni pomorski dronovi.
Širi kontekst napada na pomorski saobraćaj
Bezbednosni analitičari ocenjuju da napad na „Elbus“ i nedavni incident sa tankerom „Marinera“ mogu biti deo iste, koordinisane akcije usmerene na ograničavanje ruskog pomorskog i energetskog izvoza. Prema tim procenama, reč je o elementima šire pomorske blokade, koja se sprovodi kroz selektivne udare na trgovačke brodove povezane sa ruskom naftnom industrijom.
Serija napada na tankere u Crnom moru i u blizini turskih teritorijalnih voda dodatno pojačava zabrinutost zbog bezbednosti civilne plovidbe i rizika po međunarodni pomorski saobraćaj u regionu. Incident sa „Elbusom“ još jednom pokazuje da se sukob sve više prenosi i na pomorske rute od strateškog značaja.
(Informer)
