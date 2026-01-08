Svet

PRVE SCENE VELIKOG OKRŠAJA KOD TURSKE! Pogledajte kako je Rusija pretrpela strašan udarac - dim se diže, vatra gori (VIDEO)

В.Н.

08. 01. 2026. u 17:15

POJAVILI su se prvi snimci naftnog tankera „Elbus“, koji je zapaljen nakon napada bespilotne letelice u blizini obala Turske. Brod, koji je plovio pod zastavom Palaua, zahvaćen je požarom posle udara drona, za koji se, prema prvim informacijama, sumnja da je ukrajinski.

Foto: Printskrin/ Ostaško! Važnoe

Prema dostupnim podacima, tanker je pretrpeo oštećenja u gornjem delu trupa. Članovi posade nisu povređeni, a plovilo se trenutno tegli ka turskoj luci Inebolu, gde će biti obavljena detaljna inspekcija i procena štete.

Tanker povezan sa „flotom u senci“

Kako navode mediji, „Elbus“ je prvobitno građen za Rusiju i nosio je ime Scf Aldan. Iako je u međuvremenu registrovan pod stranom zastavom, stručnjaci ga svrstavaju u takozvanu „flotu u senci“ Rusije, termin koji se koristi za brodove angažovane u transportu nafte mimo zapadnih sankcionih režima.

Napad na „Elbus“ nije prvi incident ove vrste u tom području. Već 2. decembra bespilotna letelica oštetila je drugi tanker u blizini turskih obala, kada su povređena dva člana posade. Prethodno su u novembru u Crnom moru napadnuti i tankeri Kairos i Virat, a prema navodima ukrajinskih bezbednosnih izvora, tada su korišćeni pomorski dronovi.

 

 

 

Širi kontekst napada na pomorski saobraćaj

Bezbednosni analitičari ocenjuju da napad na „Elbus“ i nedavni incident sa tankerom „Marinera“ mogu biti deo iste, koordinisane akcije usmerene na ograničavanje ruskog pomorskog i energetskog izvoza. Prema tim procenama, reč je o elementima šire pomorske blokade, koja se sprovodi kroz selektivne udare na trgovačke brodove povezane sa ruskom naftnom industrijom.

Serija napada na tankere u Crnom moru i u blizini turskih teritorijalnih voda dodatno pojačava zabrinutost zbog bezbednosti civilne plovidbe i rizika po međunarodni pomorski saobraćaj u regionu. Incident sa „Elbusom“ još jednom pokazuje da se sukob sve više prenosi i na pomorske rute od strateškog značaja.

(Informer)

