KUPUS ČORBA SA MLEVENIM MESOM I PIRINČEM: Jednostavno i zasitno jelo

Milena Tomasevic

02. 10. 2025. u 16:19

Jelo koje se lako priprema, a pruža puno ukusa i sitosti. Kombinacija mlevenog mesa, kupusa, pirinča i paradajza čini ovu čorbu idealnom za hladne dane, ali dovoljno laganom da prija u svako doba godine.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr mlevenog mesa (svinjetina, govedina ili mešavina)
  • 1/2 glavice belog kupusa, sitno iseckanog
  • 1 veliki crni luk, sitno iseckan
  • 2 čena belog luka, iseckana
  • 2 šargarepe, isečene na kolutove
  • 1 šolja kuvanog pirinča
  • 1 konzerva seckanog paradajza (400 g)
  • 2 kašike paradajz pirea
  • 1,5 litara povrtnog ili goveđeg bujona
  • 2 kašike biljnog ulja
  • 1 kašičica majčine dušice
  • so i biber po ukusu
  • sveže seckani peršun za ukrašavanje

Priprema: 

1. Prvo pripremite meso:
U velikoj šerpi zagrejte ulje, dodajte crni luk i pržite ga dok ne postane zlatno. Ubacite beli luk i kratko propržite. Dodajte mleveno meso i dinstajte dok ne dobije lepu boju. Začinite solju, biberom i majčinom dušicom.

2. Kuvajte povrće:
U većoj šerpi zagrejte bujon, pa dodajte iseckani kupus, šargarepu i paradajz pire. Kuvajte na srednjoj vatri 20 minuta, dok kupus ne omekša.

3. Spojite sastojke:
Dodajte u čorbu proprženo meso i seckani paradajz. Nastavite kuvanje još 15 minuta na laganoj vatri.

4. Završnica sa pirinčem:
Ubacite kuvani pirinač, dobro promešajte i kuvajte još 5 minuta da se ukusi povežu. Po potrebi dodajte još soli i bibera.

5. Posluživanje:
Servirajte dok je vruće, sa svežim peršunom odozgo. Odlično ide uz parče hleba ili kašiku pavlake.

Uživajte!

