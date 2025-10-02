KUPUS ČORBA SA MLEVENIM MESOM I PIRINČEM: Jednostavno i zasitno jelo

Jelo koje se lako priprema, a pruža puno ukusa i sitosti. Kombinacija mlevenog mesa, kupusa, pirinča i paradajza čini ovu čorbu idealnom za hladne dane, ali dovoljno laganom da prija u svako doba godine.

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 gr mlevenog mesa (svinjetina, govedina ili mešavina)

1/2 glavice belog kupusa, sitno iseckanog

1 veliki crni luk, sitno iseckan

2 čena belog luka, iseckana

2 šargarepe, isečene na kolutove

1 šolja kuvanog pirinča

1 konzerva seckanog paradajza (400 g)

2 kašike paradajz pirea

1,5 litara povrtnog ili goveđeg bujona

2 kašike biljnog ulja

1 kašičica majčine dušice

so i biber po ukusu

sveže seckani peršun za ukrašavanje

Priprema:

1. Prvo pripremite meso:

U velikoj šerpi zagrejte ulje, dodajte crni luk i pržite ga dok ne postane zlatno. Ubacite beli luk i kratko propržite. Dodajte mleveno meso i dinstajte dok ne dobije lepu boju. Začinite solju, biberom i majčinom dušicom.

2. Kuvajte povrće:

U većoj šerpi zagrejte bujon, pa dodajte iseckani kupus, šargarepu i paradajz pire. Kuvajte na srednjoj vatri 20 minuta, dok kupus ne omekša.

3. Spojite sastojke:

Dodajte u čorbu proprženo meso i seckani paradajz. Nastavite kuvanje još 15 minuta na laganoj vatri.

4. Završnica sa pirinčem:

Ubacite kuvani pirinač, dobro promešajte i kuvajte još 5 minuta da se ukusi povežu. Po potrebi dodajte još soli i bibera.

5. Posluživanje:

Servirajte dok je vruće, sa svežim peršunom odozgo. Odlično ide uz parče hleba ili kašiku pavlake.

Uživajte!