DOMAĆI ČIMIČURI: Argentinski sos koji osvaja

Čimičuri je jedan od najpoznatijih sosova argentinske kuhinje, koji se najčešće služi uz pečeno meso, ali se odlično slaže i sa povrćem, ribom ili svežim hlebom. Osvežavajući i aromatičan, priprema se od nekoliko osnovnih namirnica i spreman je za samo nekoliko minuta.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 šolja sitno seckanog svežeg peršuna

4 čena belog luka (sitno seckana ili zgnječena)

2 kašike sušenog origana

1 kašičica mlevene čili papričice (po želji, ako volite ljuto)

½ kašičice mlevenog crnog bibera

½ kašičice soli

½ šolje crvenog vinskog sirćeta

¾ šolje maslinovog ulja (ili blažeg neutralnog ulja)

1 kašika sitno seckanog belog ili crvenog luka (po želji)

1 kašičica sitno seckane crvene paprike (po želji, za boju i teksturu)

Priprema:

Sitno iseckajte peršun, beli luk, luk i crvenu papriku. U činiji pomešajte sve seckane sastojke, dodajte origano, čili, biber i so. Dodajte sirće i dobro promešajte da se sastojci upiju. Uz mešanje polako dodajte ulje kako bi se sos lepo emulgovao. Probajte i po potrebi dodatno začinite. Ostavite sos najmanje 30 minuta da odstoji, a idealno je da se hladi sat vremena pre služenja.

Čuvanje: Sos čuvajte u staklenoj, dobro zatvorenoj tegli do 7 dana u frižideru.

Uživajte!