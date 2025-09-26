Salate i čorbe

DOMAĆI ČIMIČURI: Argentinski sos koji osvaja

Milena Tomasevic

26. 09. 2025. u 16:00

Čimičuri je jedan od najpoznatijih sosova argentinske kuhinje, koji se najčešće služi uz pečeno meso, ali se odlično slaže i sa povrćem, ribom ili svežim hlebom. Osvežavajući i aromatičan, priprema se od nekoliko osnovnih namirnica i spreman je za samo nekoliko minuta.

ДОМАЋИ ЧИМИЧУРИ: Аргентински сос који осваја

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 šolja sitno seckanog svežeg peršuna
  • 4 čena belog luka (sitno seckana ili zgnječena)
  • 2 kašike sušenog origana
  • 1 kašičica mlevene čili papričice (po želji, ako volite ljuto)
  • ½ kašičice mlevenog crnog bibera
  • ½ kašičice soli
  • ½ šolje crvenog vinskog sirćeta
  • ¾ šolje maslinovog ulja (ili blažeg neutralnog ulja)
  • 1 kašika sitno seckanog belog ili crvenog luka (po želji)
  • 1 kašičica sitno seckane crvene paprike (po želji, za boju i teksturu)

Priprema:

Sitno iseckajte peršun, beli luk, luk i crvenu papriku. U činiji pomešajte sve seckane sastojke, dodajte origano, čili, biber i so. Dodajte sirće i dobro promešajte da se sastojci upiju. Uz mešanje polako dodajte ulje kako bi se sos lepo emulgovao. Probajte i po potrebi dodatno začinite. Ostavite sos najmanje 30 minuta da odstoji, a idealno je da se hladi sat vremena pre služenja.

Čuvanje: Sos čuvajte u staklenoj, dobro zatvorenoj tegli do 7 dana u frižideru.

Uživajte! 

