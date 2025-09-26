DOMAĆI ČIMIČURI: Argentinski sos koji osvaja
Čimičuri je jedan od najpoznatijih sosova argentinske kuhinje, koji se najčešće služi uz pečeno meso, ali se odlično slaže i sa povrćem, ribom ili svežim hlebom. Osvežavajući i aromatičan, priprema se od nekoliko osnovnih namirnica i spreman je za samo nekoliko minuta.
Sastojci:
- 1 šolja sitno seckanog svežeg peršuna
- 4 čena belog luka (sitno seckana ili zgnječena)
- 2 kašike sušenog origana
- 1 kašičica mlevene čili papričice (po želji, ako volite ljuto)
- ½ kašičice mlevenog crnog bibera
- ½ kašičice soli
- ½ šolje crvenog vinskog sirćeta
- ¾ šolje maslinovog ulja (ili blažeg neutralnog ulja)
- 1 kašika sitno seckanog belog ili crvenog luka (po želji)
- 1 kašičica sitno seckane crvene paprike (po želji, za boju i teksturu)
Priprema:
Sitno iseckajte peršun, beli luk, luk i crvenu papriku. U činiji pomešajte sve seckane sastojke, dodajte origano, čili, biber i so. Dodajte sirće i dobro promešajte da se sastojci upiju. Uz mešanje polako dodajte ulje kako bi se sos lepo emulgovao. Probajte i po potrebi dodatno začinite. Ostavite sos najmanje 30 minuta da odstoji, a idealno je da se hladi sat vremena pre služenja.
Čuvanje: Sos čuvajte u staklenoj, dobro zatvorenoj tegli do 7 dana u frižideru.
Uživajte!
