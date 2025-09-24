Salate i čorbe

ČORBA OD MIROĐIJE: Klasik poljske kuhinje

Milena Tomasevic

24. 09. 2025. u 17:59

Lagana, mirisna i puna svežine. Podseća na domaći obrok kod bake i uvek je izuzetnog ukusa.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1,5 l povrtnog ili pilećeg bujona
  • 5-6 krompira
  • 1 šargarepa
  • 1 koren peršuna
  • 1 komad celera (oko 100 g)
  • 3 kašike seckane sveže mirođije
  • 2 kašike putera
  • 2 kašike univerzalnog brašna
  • 150 ml guste pavlake (18%)
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Oljuštite i iseckajte krompir na kockice. Izrendajte šargarepu, koren peršuna i koren celera. Dodajte sve u bujon i krčkajte oko 20 minuta, dok povrće ne omekša.
Otopite puter u šerpi, dodajte brašno i kratko kuvajte, mešajući. Postepeno dodajte ½ šolje čorbe i mešajte dok se ne formira glatki sos. Sipajte čorbu u šerpu i dovedite čorbu do ključanja.Sipajte malo vruće čorbe u šolju, umešajte pavlaku, a zatim je dodajte u šerpu, stalno mešajući.Dodajte svež kopar, so i biber po ukusu. Kuvajte još 2-3 minuta.
Servirajte čorbu od kopra vruću, sa kriškom svežeg hleba.

Prijatno!

