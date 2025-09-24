ČORBA OD MIROĐIJE: Klasik poljske kuhinje

Lagana, mirisna i puna svežine. Podseća na domaći obrok kod bake i uvek je izuzetnog ukusa.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1,5 l povrtnog ili pilećeg bujona

5-6 krompira

1 šargarepa

1 koren peršuna

1 komad celera (oko 100 g)

3 kašike seckane sveže mirođije

2 kašike putera

2 kašike univerzalnog brašna

150 ml guste pavlake (18%)

so i biber po ukusu

Priprema:

Oljuštite i iseckajte krompir na kockice. Izrendajte šargarepu, koren peršuna i koren celera. Dodajte sve u bujon i krčkajte oko 20 minuta, dok povrće ne omekša.

Otopite puter u šerpi, dodajte brašno i kratko kuvajte, mešajući. Postepeno dodajte ½ šolje čorbe i mešajte dok se ne formira glatki sos. Sipajte čorbu u šerpu i dovedite čorbu do ključanja.Sipajte malo vruće čorbe u šolju, umešajte pavlaku, a zatim je dodajte u šerpu, stalno mešajući.Dodajte svež kopar, so i biber po ukusu. Kuvajte još 2-3 minuta.

Servirajte čorbu od kopra vruću, sa kriškom svežeg hleba.

Prijatno!