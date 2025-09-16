Salate i čorbe

KREMASTA ČORBA OD KROMPIRA I MLEVENOG MESA: Čorba za celu porodicu

Milena Tomasevic

16. 09. 2025. u 12:45

Topla i kremasta ova čorba sa krompirom i mlevenim mesom savršeno je rešenje za obilan ručak ili večeru. Sa dodatkom pavlake i aromatičnog začina, svaki zalogaj je pravo uživanje.

КРЕМАСТА ЧОРБА ОД КРОМПИРА И МЛЕВЕНОГ МЕСА: Чорба за целу породицу

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 600 gr mlevenog mesa (goveđeg ili mešanog)
  • 400 ml pavlake
  • 2500 ml čorbe (povrtne ili goveđe)
  • 800 gr krompira iseckanog na kockice
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica bibera
  • 1 kašičica muškatnog oraščića

Opcioni sastojci

  • 1 glavica crnog luka, iseckana
  • 2 čena belog luka, sitno seckana
  • sveže začinsko bilje (peršun)

Način pripreme

Priprema mesa

U velikoj šerpi na malo ulja propržite crni i beli luk do staklaste boje.Dodajte mleveno meso, posolite i pobiberite, pa pržite dok ne dobije zlatno-braon boju.Dodajte iseckani krompir i čorbu u šerpu.Dovedite do ključanja, smanjite vatru i kuvajte 20–25 minuta, dok krompir ne omekša.Umešajte pavlaku i muškatni oraščić.Kuvajte još 5–7 minuta na laganoj vatri, uz povremeno mešanje, da se ukusi sjedine i supa postane kremasta.

Serviranje

Po želji dodajte sveže seckani peršun.Poslužite toplo kao obilan i hranljiv obrok.

Prijatno!

