KREMASTA ČORBA OD KROMPIRA I MLEVENOG MESA: Čorba za celu porodicu
Topla i kremasta ova čorba sa krompirom i mlevenim mesom savršeno je rešenje za obilan ručak ili večeru. Sa dodatkom pavlake i aromatičnog začina, svaki zalogaj je pravo uživanje.
Sastojci
- 600 gr mlevenog mesa (goveđeg ili mešanog)
- 400 ml pavlake
- 2500 ml čorbe (povrtne ili goveđe)
- 800 gr krompira iseckanog na kockice
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica bibera
- 1 kašičica muškatnog oraščića
Opcioni sastojci
- 1 glavica crnog luka, iseckana
- 2 čena belog luka, sitno seckana
- sveže začinsko bilje (peršun)
Način pripreme
Priprema mesa
U velikoj šerpi na malo ulja propržite crni i beli luk do staklaste boje.Dodajte mleveno meso, posolite i pobiberite, pa pržite dok ne dobije zlatno-braon boju.Dodajte iseckani krompir i čorbu u šerpu.Dovedite do ključanja, smanjite vatru i kuvajte 20–25 minuta, dok krompir ne omekša.Umešajte pavlaku i muškatni oraščić.Kuvajte još 5–7 minuta na laganoj vatri, uz povremeno mešanje, da se ukusi sjedine i supa postane kremasta.
Serviranje
Po želji dodajte sveže seckani peršun.Poslužite toplo kao obilan i hranljiv obrok.
Prijatno!
