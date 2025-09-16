KREMASTA ČORBA OD KROMPIRA I MLEVENOG MESA: Čorba za celu porodicu

Topla i kremasta ova čorba sa krompirom i mlevenim mesom savršeno je rešenje za obilan ručak ili večeru. Sa dodatkom pavlake i aromatičnog začina, svaki zalogaj je pravo uživanje.

FOTO: Novosti

Sastojci

600 gr mlevenog mesa (goveđeg ili mešanog)

400 ml pavlake

2500 ml čorbe (povrtne ili goveđe)

800 gr krompira iseckanog na kockice

1 kašičica soli

1 kašičica bibera

1 kašičica muškatnog oraščića

Opcioni sastojci

1 glavica crnog luka, iseckana

2 čena belog luka, sitno seckana

sveže začinsko bilje (peršun)

Način pripreme

Priprema mesa

U velikoj šerpi na malo ulja propržite crni i beli luk do staklaste boje.Dodajte mleveno meso, posolite i pobiberite, pa pržite dok ne dobije zlatno-braon boju.Dodajte iseckani krompir i čorbu u šerpu.Dovedite do ključanja, smanjite vatru i kuvajte 20–25 minuta, dok krompir ne omekša.Umešajte pavlaku i muškatni oraščić.Kuvajte još 5–7 minuta na laganoj vatri, uz povremeno mešanje, da se ukusi sjedine i supa postane kremasta.

Serviranje

Po želji dodajte sveže seckani peršun.Poslužite toplo kao obilan i hranljiv obrok.

Prijatno!