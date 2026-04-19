Ručak dana

ZAPEČENO MLEVENO MESO SA POVRĆEM I SIROM: Kremasto i puno ukusa

Milena Tomasevic

19. 04. 2026. u 08:00

Ako tražite zasitan i ukusan obrok iz rerne, ovaj turski inspirisan zapečeni specijalitet sa mlevenim mesom i sirom je pravi izbor. Kombinacija sočnog mesa, povrća i kremastog sira daje bogat ukus koji će se svima dopasti.

ЗАПЕЧЕНО МЛЕВЕНО МЕСО СА ПОВРЋЕМ И СИРОМ: Кремасто и пуно укуса

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 200 gr sira u maslinovo ulju
  • 600 gr mlevenog goveđeg ili jagnjećeg mesa
  • 500 gr svežih šampinjona
  • 2 paprike (crvena i zelena)
  • 2 čena belog luka
  • 300 gr krem pavlake
  • 1 kašičica sušenog origana
  • 100 gr sira u komadu
  • so i sveže mleveni biber

Priprema

Zagrejte rernu na 200 °C. Očistite šampinjone i isecite ih na listiće. Paprike očistite i isecite na trake, a beli luk sitno iseckajte. U tiganju propržite mleveno meso dok ne dobije lepu boju. Posolite i pobiberite. Dodajte beli luk, paprike i šampinjone i pržite nekoliko minuta dok povrće ne omekša. Umešajte origano i krem pavlaku, pa kratko prokuvajte da se sjedini. Sipajte smesu u vatrostalnu posudu. Preko rasporedite sir iz tegle, a zatim izmrvite sir u komadu. Pecite u rerni 20–25 minuta, dok sir ne dobije zlatnu boju. Služite uz sveže lepinje ili pirinač.

Prijatno! 

Korak bliže građanima: „eUprava za sve" u deset lokalnih samouprava

Korak bliže građanima: „eUprava za sve“ u deset lokalnih samouprava