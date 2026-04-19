ZAPEČENO MLEVENO MESO SA POVRĆEM I SIROM: Kremasto i puno ukusa

Ako tražite zasitan i ukusan obrok iz rerne, ovaj turski inspirisan zapečeni specijalitet sa mlevenim mesom i sirom je pravi izbor. Kombinacija sočnog mesa, povrća i kremastog sira daje bogat ukus koji će se svima dopasti.

Sastojci

200 gr sira u maslinovo ulju

600 gr mlevenog goveđeg ili jagnjećeg mesa

500 gr svežih šampinjona

2 paprike (crvena i zelena)

2 čena belog luka

300 gr krem pavlake

1 kašičica sušenog origana

100 gr sira u komadu

so i sveže mleveni biber

Priprema

Zagrejte rernu na 200 °C. Očistite šampinjone i isecite ih na listiće. Paprike očistite i isecite na trake, a beli luk sitno iseckajte. U tiganju propržite mleveno meso dok ne dobije lepu boju. Posolite i pobiberite. Dodajte beli luk, paprike i šampinjone i pržite nekoliko minuta dok povrće ne omekša. Umešajte origano i krem pavlaku, pa kratko prokuvajte da se sjedini. Sipajte smesu u vatrostalnu posudu. Preko rasporedite sir iz tegle, a zatim izmrvite sir u komadu. Pecite u rerni 20–25 minuta, dok sir ne dobije zlatnu boju. Služite uz sveže lepinje ili pirinač.

Prijatno!