ZAPEČENO MLEVENO MESO SA POVRĆEM I SIROM: Kremasto i puno ukusa
Ako tražite zasitan i ukusan obrok iz rerne, ovaj turski inspirisan zapečeni specijalitet sa mlevenim mesom i sirom je pravi izbor. Kombinacija sočnog mesa, povrća i kremastog sira daje bogat ukus koji će se svima dopasti.
Sastojci
- 200 gr sira u maslinovo ulju
- 600 gr mlevenog goveđeg ili jagnjećeg mesa
- 500 gr svežih šampinjona
- 2 paprike (crvena i zelena)
- 2 čena belog luka
- 300 gr krem pavlake
- 1 kašičica sušenog origana
- 100 gr sira u komadu
- so i sveže mleveni biber
Priprema
Zagrejte rernu na 200 °C. Očistite šampinjone i isecite ih na listiće. Paprike očistite i isecite na trake, a beli luk sitno iseckajte. U tiganju propržite mleveno meso dok ne dobije lepu boju. Posolite i pobiberite. Dodajte beli luk, paprike i šampinjone i pržite nekoliko minuta dok povrće ne omekša. Umešajte origano i krem pavlaku, pa kratko prokuvajte da se sjedini. Sipajte smesu u vatrostalnu posudu. Preko rasporedite sir iz tegle, a zatim izmrvite sir u komadu. Pecite u rerni 20–25 minuta, dok sir ne dobije zlatnu boju. Služite uz sveže lepinje ili pirinač.
Prijatno!
