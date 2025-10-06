CEPKANO MESO SA KROMPIROM I ŠARGAREPOM: Recept za ručak iz snova
Klasičan nedeljni ručak koji miriše na porodicu i topli dom. Sporo kuvano meso koje se samo raspada na viljušku, uz sočne krompiriće i šargarepu, pravi je primer udobne hrane koja vraća energiju i dobro raspoloženje.
Sastojci:
- 1,2–1,5 kg goveđeg mesa (plećka ili but)
- 6–8 mladih krompirića, prepolovljenih
- 5–6 šargarepa, oljuštenih i isečenih na veće komade
- 2 crna luka
- 3 čena belog luka
- 2 kašike maslinovog ulja ili maslaca
- 200 ml goveđeg bujona
- 100 ml crnog vina (opciono)
- 1 kašika paradajz koncentrata
- 1 kašičica suvog timijana
- so, biber, svež peršun po ukusu
Priprema:
Posolite i pobiberite meso sa svih strana.U dubljem tiganju zapecite meso sa obe strane da dobije lepu braon koricu. Izvadite ga i ostavite po strani. U istom tiganju propržite luk i beli luk, dodajte šargarepu i krompir. Umešajte paradajz koncentrat, sipajte bujon i vino, pa sve dobro promešajte. Vratite meso, poklopite i pecite u rerni sve zajedno na 170°C oko 3 sata dok meso ne omekša i počne da se cepa.
Serviranje: Poslužite uz sos od pečenja i pospite svežim peršunom.
Uživajte!
