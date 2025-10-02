ROLNICE OD KUPUSA I SLANINE: Tradicionalni ukus za savremenu večeru
Rolnnice od mesa punjene kiselim kupusom i aromatičnom slaninom savršen su izbor za sve koji vole bogate i hranljive obroke. Lako se priprema i odlično pristaje uz pire krompir ili knedle, čineći svaku porodičnu večeru toplom i posebnom.
Sastojci
- 6 kriški govedine ili svinjetine
- 200 gr kiselog kupusa, sitno iseckanog
- 100 gr dimljene slanine, iseckane na kockice
- 1 glavica crnog luka, sitno iseckana
- 2 kašike senfa
- 2 kašike ulja
- so i biber po ukusu
- 500 ml čorbe (goveđe ili povrćne), za krčkanje
Priprema:
Priprema fila
U tiganju propržite slaninu dok ne postane hrskava. Dodajte crni luk i dinstajte dok ne postane providan. Potom dodajte kiseli kupus i kuvajte još nekoliko minuta dok kupus ne omekša. Ostavite fil da se ohladi.
Priprema mesa
Svaku krišku mesa istanite na tanke šnicle. Začinite solju i biberom, pa premažite senfom.
Uvijanje rolni
Na svaki komad mesa stavite fil, pa čvrsto uvijte u rolnicu. Ivice učvrstite čačkalicom ili kuhinjskim kanapom.
Pečenje
Rolnnice kratko zapecite u tavi na malo ulja da dobiju lepu boju (opciono), a zatim ih stavite u rernu zagrejanu na 180°C i pecite oko 20-25 minuta.
Krčkanje
Premestite rolnice u šerpu, prelijte čorbom tako da dosegne do pola visine mesa. Poklopite i krčkajte na laganoj vatri 1 do 1,5 sat, dok meso ne omekša.
Serviranje
Rolnnice servirajte tople, uz pire krompir ili šleske knedle, i ukrasite svežim mirođijom ili peršunom.
Prijatno!
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)