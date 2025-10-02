ROLNICE OD KUPUSA I SLANINE: Tradicionalni ukus za savremenu večeru

Rolnnice od mesa punjene kiselim kupusom i aromatičnom slaninom savršen su izbor za sve koji vole bogate i hranljive obroke. Lako se priprema i odlično pristaje uz pire krompir ili knedle, čineći svaku porodičnu večeru toplom i posebnom.

FOTO: Novosti

Sastojci

6 kriški govedine ili svinjetine

200 gr kiselog kupusa, sitno iseckanog

100 gr dimljene slanine, iseckane na kockice

1 glavica crnog luka, sitno iseckana

2 kašike senfa

2 kašike ulja

so i biber po ukusu

500 ml čorbe (goveđe ili povrćne), za krčkanje

Priprema:

Priprema fila

U tiganju propržite slaninu dok ne postane hrskava. Dodajte crni luk i dinstajte dok ne postane providan. Potom dodajte kiseli kupus i kuvajte još nekoliko minuta dok kupus ne omekša. Ostavite fil da se ohladi.

Priprema mesa

Svaku krišku mesa istanite na tanke šnicle. Začinite solju i biberom, pa premažite senfom.

Uvijanje rolni

Na svaki komad mesa stavite fil, pa čvrsto uvijte u rolnicu. Ivice učvrstite čačkalicom ili kuhinjskim kanapom.

Pečenje

Rolnnice kratko zapecite u tavi na malo ulja da dobiju lepu boju (opciono), a zatim ih stavite u rernu zagrejanu na 180°C i pecite oko 20-25 minuta.

Krčkanje

Premestite rolnice u šerpu, prelijte čorbom tako da dosegne do pola visine mesa. Poklopite i krčkajte na laganoj vatri 1 do 1,5 sat, dok meso ne omekša.

Serviranje

Rolnnice servirajte tople, uz pire krompir ili šleske knedle, i ukrasite svežim mirođijom ili peršunom.

Prijatno!