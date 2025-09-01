Ručak dana

KROMPIR SA RASTOPLJENIM SIROM I ZAČINIMA: Recept za tiganj pun ukusa

Milena Tomasevic

01. 09. 2025. u 16:21

Jednostavan recept za ukusan obrok – krompir u tiganju, začini i rastopljeni sir. Brzo se sprema, miriše na mediteran, a savršen je za ručak ili večeru.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 800 gr krompira
  • 2 paradajza
  • 150 g rendanog sira 
  • 1 kašika putera
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 3 čena belog luka
  • ½ veze svežeg peršuna
  • 1 kašičica crvene paprike
  • 1 kašičica ruzmarina
  • 1 kašičica timijana
  • ½ kašičice crnog bibera
  • so po ukusu
  • majonez 

Priprema

Krompir oljuštite, isecite na srednje kocke i kratko obarite. Ocedite i ostavite sa strane. U tiganju zagrejte puter i maslinovo ulje. Dodajte sitno iseckan beli luk i kratko propržite, tek da zamiriše. Ubacite začine – papriku, ruzmarin, timijan i biber – i promešajte nekoliko sekundi. Dodajte polukuvani krompir i dobro ga propržite u začinima. Sipajte iseckan paradajz, promešajte i poklopite. Kuvajte 5–6 minuta na srednjoj vatri. Posolite i umešajte svež seckani peršun. Površinu krompira posipajte rendanim sirom, poklopite i ostavite 3–5 minuta da se sir lepo rastopi.

Služite toplo, uz kašiku majoneza za osvežavajući kontrast.

Prijatno!

