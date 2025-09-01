KROMPIR SA RASTOPLJENIM SIROM I ZAČINIMA: Recept za tiganj pun ukusa
Jednostavan recept za ukusan obrok – krompir u tiganju, začini i rastopljeni sir. Brzo se sprema, miriše na mediteran, a savršen je za ručak ili večeru.
Sastojci
- 800 gr krompira
- 2 paradajza
- 150 g rendanog sira
- 1 kašika putera
- 2 kašike maslinovog ulja
- 3 čena belog luka
- ½ veze svežeg peršuna
- 1 kašičica crvene paprike
- 1 kašičica ruzmarina
- 1 kašičica timijana
- ½ kašičice crnog bibera
- so po ukusu
- majonez
Priprema
Krompir oljuštite, isecite na srednje kocke i kratko obarite. Ocedite i ostavite sa strane. U tiganju zagrejte puter i maslinovo ulje. Dodajte sitno iseckan beli luk i kratko propržite, tek da zamiriše. Ubacite začine – papriku, ruzmarin, timijan i biber – i promešajte nekoliko sekundi. Dodajte polukuvani krompir i dobro ga propržite u začinima. Sipajte iseckan paradajz, promešajte i poklopite. Kuvajte 5–6 minuta na srednjoj vatri. Posolite i umešajte svež seckani peršun. Površinu krompira posipajte rendanim sirom, poklopite i ostavite 3–5 minuta da se sir lepo rastopi.
Služite toplo, uz kašiku majoneza za osvežavajući kontrast.
Prijatno!
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)