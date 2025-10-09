Pošalji recept

SLANE PALAČINKE SA SIROM I ZAČINSKIM BILJEM: Idealan branč za vikend

Milena Tomasevic

09. 10. 2025. u 08:30

Ako tražite brz, ukusan i drugačiji recept koji će osvojiti i one najizbirljivije – slane palačinke sa svežim sirom i začinskim biljem su pravi izbor. Savršene su kao lagani doručak, užina ili čak predjelo uz čašu vina.

СЛАНЕ ПАЛАЧИНКЕ СА СИРОМ И ЗАЧИНСКИМ БИЉЕМ: Идеалан бранч за викенд

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 200 gr svežeg sira
  • 2 jajeta
  • 50 gr brašna po izboru (obično, integralno ili bezglutensko)
  • Prstohvat soli
  • 2–3 kašike sitno seckanog svežeg začinskog bilja (peršun, nana, estragon, vlašac...)
  • masnoća za prženje (puter, ghi ili maslinovo ulje)

Za serviranje:

  • rukola
  • dimljeni losos ili pršuta (po ukusu)
  • avokado (isečen na kriške)
  • čeri paradajz (prepolovljen)
  • crveni luk (isečen na polumesece)
  • kapari (po želji)

Jogurt-sos:

  • 4 kašike grčkog jogurta
  • 1 čen belog luka (sitno iseckan)
  • malo limunovog soka
  • so i biber po ukusu

Priprema:

U većoj činiji pomešajte svež sir, jaja, brašno, so i začinsko bilje. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu. Zagrejte tiganj sa malo masnoće. Kašikom ili malom kutlačom sipajte smesu u tiganj i formirajte manje palačinke. Pržite na umerenoj temperaturi 2–3 minuta sa svake strane, dok ne porumene. Složite palačinke na tanjir, dodajte rukolu, kriške avokada, čeri paradajz, luk i izabrani preliv (losos ili pršutu). Preko svega stavite po kašiku jogurt-sosa i, po želji, nekoliko kapara.

Ptijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

GULAŠ: Savršen ručak za hladne dane
Bakini recepti

0 1

GULAŠ: Savršen ručak za hladne dane

Ovaj recept donosi toplinu, punoću ukusa i podseća na porodična okupljanja oko trpeze. Sastojci su jednostavni, priprema laka, a rezultat – neverovatno ukusan i sasvim sigurno će postati stalni deo vašeg porodičnog menija.

08. 10. 2025. u 22:39

Politika
Tenis
Fudbal
KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU