SLANE PALAČINKE SA SIROM I ZAČINSKIM BILJEM: Idealan branč za vikend

Ako tražite brz, ukusan i drugačiji recept koji će osvojiti i one najizbirljivije – slane palačinke sa svežim sirom i začinskim biljem su pravi izbor. Savršene su kao lagani doručak, užina ili čak predjelo uz čašu vina.

FOTO: Novosti

Sastojci:

200 gr svežeg sira

2 jajeta

50 gr brašna po izboru (obično, integralno ili bezglutensko)

Prstohvat soli

2–3 kašike sitno seckanog svežeg začinskog bilja (peršun, nana, estragon, vlašac...)

masnoća za prženje (puter, ghi ili maslinovo ulje)

Za serviranje:

rukola

dimljeni losos ili pršuta (po ukusu)

avokado (isečen na kriške)

čeri paradajz (prepolovljen)

crveni luk (isečen na polumesece)

kapari (po želji)

Jogurt-sos:

4 kašike grčkog jogurta

1 čen belog luka (sitno iseckan)

malo limunovog soka

so i biber po ukusu

Priprema:

U većoj činiji pomešajte svež sir, jaja, brašno, so i začinsko bilje. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu. Zagrejte tiganj sa malo masnoće. Kašikom ili malom kutlačom sipajte smesu u tiganj i formirajte manje palačinke. Pržite na umerenoj temperaturi 2–3 minuta sa svake strane, dok ne porumene. Složite palačinke na tanjir, dodajte rukolu, kriške avokada, čeri paradajz, luk i izabrani preliv (losos ili pršutu). Preko svega stavite po kašiku jogurt-sosa i, po želji, nekoliko kapara.

Ptijatno!