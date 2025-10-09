SLANE PALAČINKE SA SIROM I ZAČINSKIM BILJEM: Idealan branč za vikend
Ako tražite brz, ukusan i drugačiji recept koji će osvojiti i one najizbirljivije – slane palačinke sa svežim sirom i začinskim biljem su pravi izbor. Savršene su kao lagani doručak, užina ili čak predjelo uz čašu vina.
Sastojci:
- 200 gr svežeg sira
- 2 jajeta
- 50 gr brašna po izboru (obično, integralno ili bezglutensko)
- Prstohvat soli
- 2–3 kašike sitno seckanog svežeg začinskog bilja (peršun, nana, estragon, vlašac...)
- masnoća za prženje (puter, ghi ili maslinovo ulje)
Za serviranje:
- rukola
- dimljeni losos ili pršuta (po ukusu)
- avokado (isečen na kriške)
- čeri paradajz (prepolovljen)
- crveni luk (isečen na polumesece)
- kapari (po želji)
Jogurt-sos:
- 4 kašike grčkog jogurta
- 1 čen belog luka (sitno iseckan)
- malo limunovog soka
- so i biber po ukusu
Priprema:
U većoj činiji pomešajte svež sir, jaja, brašno, so i začinsko bilje. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu. Zagrejte tiganj sa malo masnoće. Kašikom ili malom kutlačom sipajte smesu u tiganj i formirajte manje palačinke. Pržite na umerenoj temperaturi 2–3 minuta sa svake strane, dok ne porumene. Složite palačinke na tanjir, dodajte rukolu, kriške avokada, čeri paradajz, luk i izabrani preliv (losos ili pršutu). Preko svega stavite po kašiku jogurt-sosa i, po želji, nekoliko kapara.
Ptijatno!
