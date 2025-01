NAPRAVITE DOMAĆI MASLAC: Recept je vrlo jednostavan, a ukus kupovnog ne može ni da parira ovakvom puteru

Ako volite da jedete maslac i imate ga stalno u frižideru, nije na odmet da vam otkrijemo kako da ga napravite kod kuće od samo 2 sastojka.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

2 litra neutralne pavlake od 30 % masti

so po ukusu

Priprema:

Pavlaku sipajte u neku dublju činiju, i mutite mikserom na laganoj brzini. U početku ćete dobiti šlag kao što je za torte, ali neka vas to ne zbuni, samo nastavite da mutite uz malo povećanu brzinu, dok ne počne još više da se zgušnjava i da se masnoća odvaja u grudvicama. U toku mućenja dodajte so. Ispod tog zgrudvanog sloja će vam ostati tečnost i to je upravo ono što treba da se postigne.

Kada se maslac zgusnuo, odvojte ga od tečnosti kašikom ili rukama, kako vam je zgodnije i ocedite od viška vode. Spustite ga na par sekundi u hladnu vodu, potom ponovo malo ocedite, oblikujte po želji i umotajte u providnu foliju. Ostavite u frižideru da se stegne nekih sat vremena i spreman je za upotrebu.

(stvarukusa)

