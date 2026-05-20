TOST KRUG IZ RERNE: Doručak koji osvaja na prvi zalogaj
Kada vam treba ideja za brz, ukusan i zasitan doručak koji će svi obožavati — ovaj tost krug je pravi pogodak! Hrskavi tost, rastopljeni sir i sočna šunka spojeni u savršen zalogaj iz rerne. Jednostavno se priprema, a miris koji se širi kuhinjom mami sve za sto.
Sastojci
- 250 gr tost hleba
- 120 gr šunke
- 120 gr topljenog sira
Za preliv:
- 1 jaje
- 250 ml jogurta
- 1 kašika maslinovog ulja
- 50 ml mleka
- 100 gr rendane mocarele
Priprema
Tost isecite na pola i poređajte u krug. Između svakog tosta stavite sir i šunku. Umutite jaje, dodajte jogurt, maslinovo ulje i začine po želji, pa sve promešajte. Prelijte preko tosta i dodajte mleko. Odozgo pospite rendanom mocarelom i stavite u rernu zagrejanu na 230 stepeni oko 10 minuta, dok ne dobije zlatnu i hrskavu koricu.
Prijatno!
