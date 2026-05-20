Peciva i pite

TOST KRUG IZ RERNE: Doručak koji osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

20. 05. 2026. u 10:00

Kada vam treba ideja za brz, ukusan i zasitan doručak koji će svi obožavati — ovaj tost krug je pravi pogodak! Hrskavi tost, rastopljeni sir i sočna šunka spojeni u savršen zalogaj iz rerne. Jednostavno se priprema, a miris koji se širi kuhinjom mami sve za sto.

ТОСТ КРУГ ИЗ РЕРНЕ: Доручак који осваја на први залогај

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 250 gr tost hleba
  • 120 gr šunke
  • 120 gr topljenog sira

Za preliv:

  • 1 jaje
  • 250 ml jogurta
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 50 ml mleka
  • 100 gr rendane mocarele

Priprema

Tost isecite na pola i poređajte u krug. Između svakog tosta stavite sir i šunku. Umutite  jaje, dodajte jogurt, maslinovo ulje i začine po želji, pa sve promešajte. Prelijte preko tosta i dodajte mleko. Odozgo pospite rendanom mocarelom i stavite u rernu zagrejanu na 230 stepeni oko 10 minuta, dok ne dobije zlatnu i hrskavu koricu.

Prijatno! 

