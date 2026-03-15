PITA SA KROMPIROM I MLADIM LUKOM: Jednostavan domaći recept
Pita sa krompirom i mladim lukom je jedno od omiljenih domaćih jela koje se često priprema jer je jednostavno, zasitno i veoma ukusno. Hrskave kore i sočan fil od krompira uz svež miris mladog luka prave savršenu kombinaciju.
Sastojci
- 500 gr kora za pitu
- 4–5 srednjih krompira
- 1 veza mladog luka
- 80–100 ml ulja
- 100 ml kisele vode
- 1 kašičica soli
- ½ kašičice bibera
- po želji malo suvog začina ili mlevene paprike
Priprema
Krompir oljuštite i isecite na sitne kockice ili tanke listiće. Mladi luk sitno iseckajte (i beli i zeleni deo). U većoj činiji pomešajte krompir, mladi luk, so, biber i malo ulja. Uzmite dve kore, poprskajte ih sa malo ulja i kisele vode. Rasporedite deo fila od krompira i mladog luka. Uvijte u rolat i ređajte u podmazan pleh. Kada poređate sve rolate, odozgo ih premažite mešavinom malo ulja i vode. Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 35–40 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatnu boju.
Prijatno!
Preporučujemo
POGAČICE SA SPANAĆEM I SIROM: Brz i zdrav doručak
13. 03. 2026. u 10:00
STARINSKA PROJARA SA SIROM: Ukus koji vraća u detinjstvo
11. 03. 2026. u 09:00
SLANI ROLAT OD GOTOVIH KORA: Brz i ukusan zalogaj
10. 03. 2026. u 09:00
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
