Peciva i pite

PITA SA KROMPIROM I MLADIM LUKOM: Jednostavan domaći recept

Milena Tomasevic

15. 03. 2026. u 06:00 >> 21:47

Pita sa krompirom i mladim lukom je jedno od omiljenih domaćih jela koje se često priprema jer je jednostavno, zasitno i veoma ukusno. Hrskave kore i sočan fil od krompira uz svež miris mladog luka prave savršenu kombinaciju.

ПИТА СА КРОМПИРОМ И МЛАДИМ ЛУКОМ: Једноставан домаћи рецепт

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr kora za pitu
  • 4–5 srednjih krompira
  • 1 veza mladog luka
  • 80–100 ml ulja
  • 100 ml kisele vode
  • 1 kašičica soli
  • ½ kašičice bibera
  • po želji malo suvog začina ili mlevene paprike

Priprema

Krompir oljuštite i isecite na sitne kockice ili tanke listiće. Mladi luk sitno iseckajte (i beli i zeleni deo). U većoj činiji pomešajte krompir, mladi luk, so, biber i malo ulja. Uzmite dve kore, poprskajte ih sa malo ulja i kisele vode. Rasporedite deo fila od krompira i mladog luka. Uvijte u rolat i ređajte u podmazan pleh. Kada poređate sve rolate, odozgo ih premažite mešavinom malo ulja i vode. Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 35–40 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatnu boju.

Prijatno!

