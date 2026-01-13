TOST SA PEČENIM PARADAJZOM I BURATOM: Jednostavno, a luksuzno
Ovaj tost sa pečenim paradajzom i kremastom buratom je savršen izbor za lagani ručak, branč ili večeru uz čašu vina. Karamelizovani paradajz, hrskav hleb i nežna burata čine kombinaciju kojoj je teško odoleti.
Sastojci
- 1 kuglica svežeg burata sira
- 1 šolja čeri paradajza (ili grejp paradajza), prepolovljenog
- 2 kriške rustičnog hleba (kiselo testo ili čiabata)
- 1–2 kašike maslinovog ulja
- 1 kašičica balzamiko glazure (ili redukovanog balzamiko sirćeta)
- 1–2 čena belog luka (po želji)
- sveži listovi bosiljka
- so i sveže mleveni crni biber
Proprema
1. Pecite paradajz
Zagrejte rernu na 200°C. Paradajz stavite na pleh, prelijte maslinovim uljem, posolite, pobiberite i dodajte malo seckanog bosiljka. Pecite 15–20 minuta, dok ne omekša i blago se karamelizuje.
2. Prepecite hleb
Kriške hleba premažite maslinovim uljem i prepecite u tiganju ili rerni dok ne porumene. Po želji, utrljajte topao hleb čenom belog luka.
3. Slaganje
Stavite buratu u sredinu tanjira. Oko nje rasporedite pečene paradajze. Prelijte balzamiko glazurom i dodajte svež bosiljak i biber.
4. Serviranje
Poslužite uz prepečeni hleb sa strane.
Prijatno!
Preporučujemo
ROL BAKLAVA SA VIŠNjAMA I ČOKOLADOM : Svršen spoj kiselkastog i slatkog
30. 12. 2025. u 22:45
LISNATI ŠTAPIĆI SA PICA NADEVOM: Ukusan izbor za svaku priliku
29. 12. 2025. u 17:19
HRSKAVI ŠTAPIĆI SA SIROM: Idealna grickalica za sve prilike
29. 12. 2025. u 08:04
KROKETI OD KROMPIRA: Hrskavi spolja, mekani iznutra
29. 12. 2025. u 00:00
ZAKON O ANEKSIJI GRENLANDA PREDAT KONGRESU: "Dodeliti mu status savezne države SAD"
AMERIČKI republikanski kongresmen Rendi Fajn podneo je predlog zakona koji predviđa „aneksiju i dodelu statusa savezne države“ Grenlandu u okviru Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju koje je objavio zakonodavac.
12. 01. 2026. u 21:16
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)