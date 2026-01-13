TOST SA PEČENIM PARADAJZOM I BURATOM: Jednostavno, a luksuzno

Ovaj tost sa pečenim paradajzom i kremastom buratom je savršen izbor za lagani ručak, branč ili večeru uz čašu vina. Karamelizovani paradajz, hrskav hleb i nežna burata čine kombinaciju kojoj je teško odoleti.

FOTO: Novosti

Sastojci

1 kuglica svežeg burata sira

1 šolja čeri paradajza (ili grejp paradajza), prepolovljenog

2 kriške rustičnog hleba (kiselo testo ili čiabata)

1–2 kašike maslinovog ulja

1 kašičica balzamiko glazure (ili redukovanog balzamiko sirćeta)

1–2 čena belog luka (po želji)

sveži listovi bosiljka

so i sveže mleveni crni biber

Proprema

1. Pecite paradajz

Zagrejte rernu na 200°C. Paradajz stavite na pleh, prelijte maslinovim uljem, posolite, pobiberite i dodajte malo seckanog bosiljka. Pecite 15–20 minuta, dok ne omekša i blago se karamelizuje.

2. Prepecite hleb

Kriške hleba premažite maslinovim uljem i prepecite u tiganju ili rerni dok ne porumene. Po želji, utrljajte topao hleb čenom belog luka.

3. Slaganje

Stavite buratu u sredinu tanjira. Oko nje rasporedite pečene paradajze. Prelijte balzamiko glazurom i dodajte svež bosiljak i biber.

4. Serviranje

Poslužite uz prepečeni hleb sa strane.

Prijatno!