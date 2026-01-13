Peciva i pite

TOST SA PEČENIM PARADAJZOM I BURATOM: Jednostavno, a luksuzno

Milena Tomasevic

13. 01. 2026. u 07:40 >> 06:12

Ovaj tost sa pečenim paradajzom i kremastom buratom je savršen izbor za lagani ručak, branč ili večeru uz čašu vina. Karamelizovani paradajz, hrskav hleb i nežna burata čine kombinaciju kojoj je teško odoleti.

ТОСТ СА ПЕЧЕНИМ ПАРАДАЈЗОМ И БУРАТОМ: Једноставно, а луксузно

FOTO: Novosti

Sastojci 

  • 1 kuglica svežeg burata sira
  • 1 šolja čeri paradajza (ili grejp paradajza), prepolovljenog
  • 2 kriške rustičnog hleba (kiselo testo ili čiabata)
  • 1–2 kašike maslinovog ulja
  • 1 kašičica balzamiko glazure (ili redukovanog balzamiko sirćeta)
  • 1–2 čena belog luka (po želji)
  • sveži listovi bosiljka
  • so i sveže mleveni crni biber

Proprema
1. Pecite paradajz

Zagrejte rernu na 200°C. Paradajz stavite na pleh, prelijte maslinovim uljem, posolite, pobiberite i dodajte malo seckanog bosiljka. Pecite 15–20 minuta, dok ne omekša i blago se karamelizuje.

2. Prepecite hleb

Kriške hleba premažite maslinovim uljem i prepecite u tiganju ili rerni dok ne porumene. Po želji, utrljajte topao hleb čenom belog luka.

3. Slaganje

Stavite buratu u sredinu tanjira. Oko nje rasporedite pečene paradajze. Prelijte balzamiko glazurom i dodajte svež bosiljak i biber.

4. Serviranje

Poslužite uz prepečeni hleb sa strane.

Prijatno!

