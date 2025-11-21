Peciva i pite

GIBANICA BRZI GONZALES: Gotova za 3 minuta, a pola se pojede dok je još u rerni

V.N.

21. 11. 2025. u 22:43

NEĆETE moći da prestanete da jedete.

ГИБАНИЦА БРЗИ ГОНЗАЛЕС: Готова за 3 минута, а пола се поједе док је још у рерни

Foto Shutterstock

 

Potrebno je:

  • 500 g gotovih kora za pitu
  • 700 g sira po želji
  • 0,5 l jogurta
  • 50 ml kisele vode
  • 50 ml ulja
  • 50 ml mleka
  • 1 prašak za pecivo

Priprema:

Zagrejte rernu. U jednoj posudi umutite jogurt, kiselu vodu, ulje, mleko, sir i prašak za pecivo. Nekoliko kora poređajte u pleh kao osnovu. Ostatak kora zgužvajte pa umačite u pripremljenu smesu. Ređajte preko podloge i pecite, sve dok ne porumeni.  

(Trpeza)

