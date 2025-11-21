GIBANICA BRZI GONZALES: Gotova za 3 minuta, a pola se pojede dok je još u rerni
NEĆETE moći da prestanete da jedete.
Potrebno je:
- 500 g gotovih kora za pitu
- 700 g sira po želji
- 0,5 l jogurta
- 50 ml kisele vode
- 50 ml ulja
- 50 ml mleka
- 1 prašak za pecivo
Priprema:
Zagrejte rernu. U jednoj posudi umutite jogurt, kiselu vodu, ulje, mleko, sir i prašak za pecivo. Nekoliko kora poređajte u pleh kao osnovu. Ostatak kora zgužvajte pa umačite u pripremljenu smesu. Ređajte preko podloge i pecite, sve dok ne porumeni.
(Trpeza)
Preporučujemo
SALATA OD BUNDEVE I CVEKLE SA ORASIMA: Zdrava šarena salata
21. 11. 2025. u 18:00
KOLAČIĆI SA URMAMA I ORASIMA: Recept za zdravu poslasticu
21. 11. 2025. u 17:00
ŠARENA KROMPIR SALATA: Recept za osvežavajuću salatu
21. 11. 2025. u 16:12
PUFNASTI MERMERNI KOLAČ: Recept za brz i jednostavan kolač
21. 11. 2025. u 15:29
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)