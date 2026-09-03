USS Abraham Lincoln SE VRATIO SA MARATONSKE MISIJE: Prizor broda šokirao posmatrače

KADA je nosač aviona „USS Abraham Linkoln” u sredu uplovio u luku na Tajlandu, posmatrači su bili šokirani njegovim izgledom.

Foto: U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Eric S. Powell/ Released

Ovaj ratni brod, dugačak gotovo 335 metara (1.100 stopa), bio je prekriven rđom od pramca do krme. Ipak, stručnjaci navode da je to očekivano s obzirom na to da je brod, prema podacima Ratne mornarice, proveo 286 dana na moru otkako je prošlog novembra napustio svoju matičnu luku u San Dijegu.

Takođe, ovaj ratni brod je mesecima učestvovao u borbenim dejstvima i operacijama blokade usmerenim protiv Irana na Bliskom istoku.

- Pojava rđe duž vodene linije nije neuobičajena za brod koji je proveo 60 ili više dana u neprekidnim operacijama na moru - izjavio je Karl Šuster, bivši kapetan američke Ratne mornarice koji je služio u tri misije na nosačima aviona klase „Nimic”, poput „Linkolna”.

Rešavanje problema sa rđom nije nešto što se može obaviti na otvorenom moru, naročito tokom borbenih dejstava, rekao je Šuster za Si-En-En (CNN).

Tokom zaustavljanja u Tajlandu možda će se obaviti određeni radovi na kritičnim delovima broda, dodao je Šuster. „Linkoln” je u sredu pristao u luku Laem Čabang, u Tajlandskom zalivu južno od Bangkoka, radi posete koja bi trebalo da traje nekoliko dana i omogući članovima posade prvi pravi predah i odmor u luci nakon maratonske misije.

- Tokom sedmodnevne posete luci obavljaće se samo radovi visokog prioriteta. Prvo će se sanirati rđa na pramcu i prednjim delovima trupa, jer su oni najviše izloženi naporima dok se brod kreće i trpe najveći uticaj korozije prilikom plovidbe slanim vodama, naročito po uzburkanom moru - rekao je Šuster.

Deo rđe na gornjim palubama može se sanirati i dok je brod u pokretu, ali za popravke duž vodene linije brod mora da miruje i bude zaštićen od udara talasa, objasnio je on. Ipak, to je problem koji se ne sme zanemariti.

- Rđa je poput zarazne bolesti. Širi se. Zato je bolje rešiti je na vreme i zaustaviti njeno širenje, nego se kasnije suočiti sa mnogo većim problemom - rekao je Šuster.

- Ona slabi svaku čeličnu konstrukciju koju zahvati. Zbog toga se mora ukloniti pre nego što ozbiljno ugrozi komponente - kao što su palube, prolazi i sigurnosne ograde, naveo je on. Služba za odnose sa javnošću Centralne komande SAD, Rojters Rđa nije bila jedini problem povezan sa dugom misijom „Linkolna”.

Bilo je izveštaja o padu morala usled nestašice zaliha, kao i slučaja u kojem je najmanje jedan član posade pao u more. Međutim, američki predsednik Donald Tramp odbacio je zabrinutost, izjavivši da misija „Linkolna” „nije bila ni približno dovoljno duga”. Tramp se nije oglašavao povodom stanja „Linkolna” otkako je brod stigao u Tajland. Američka mornarica/AP/Rojters Ipak, američki predsednik je u prošlosti zahtevao od Mornarice da poboljša izgled svojih ratnih brodova, koji su tokom njegovog mandata sve češće angažovani u dužim misijama.

Prošle godine, tadašnji sekretar Mornarice Džon Felan izjavio je da ga je Tramp zvao usred noći zbog problema sa rđom.

- Više puta mi je govorio: ’Brodogradnja, brodogradnja, brodogradnja. Izvucite te brodove iz brodogradilišta za remont. Sredite tu prokletu rđu’”, rekao je Felan na konferenciji u Merilendu, kako prenosi portal *Task & Purpose*.

- To mu se ne dopada, a ni meni ne prija kada me zovu usred noći - To nije nešto što vole ni mornari, rekao je Šuster.

- Borba protiv rđe jedna je od dve najneomiljenije aktivnosti u mornarici. Druga je sve što ima veze sa vodovodnim radovima. Mrzeo sam obe stvari dok sam bio mlađi oficir na brodu.

(CB+)