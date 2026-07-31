POSTIGNUT DOGOVOR, ALI PRAVA DRAMA TEK POČINJE: Evo šta podrazumeva plan za razoružanje Hamasa

SAVET mira je saopštio da je Hamas prvi put zvanično prihvatio akcioni plan za odustajanje od svog naoružanja, čime je otvoren put za sprovođenje primirja u Gazi i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa.

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U saopštenju Saveta, koji funkcioniše pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država, ocenjuje se da bi sprovođenje sporazuma donelo korist stanovnicima Gaze, ali i veću bezbednost građanima Izraela. Kako se dodaje, fokus je sada usmeren na realizaciju dogovora.

Savet mira sarađuje sa Nacionalnim komitetom za upravljanje Gazom, koji bi trebalo da preuzme postepenu upravu nad Pojasom Gaze uz podršku Međunarodnih stabilizacionih snaga. Plan predviđa jačanje vladavine prava, bezbednosti i poboljšanje humanitarne situacije.

Visoki predstavnik Saveta mira za Gazu Nikolaj Mladenov rekao je da je cilj uspostavljanje obnovljene Gaze kojom će upravljati Palestinci i koja će živeti u miru sa Izraelom, uz političku perspektivu za rešavanje izraelsko-palestinskog sukoba.

Prema navodima zvaničnika Saveta mira, u Gazu će postepeno ulaziti Međunarodne stabilizacione snage zajedno sa novim palestinskim policijskim snagama, dok će Nacionalni komitet preuzimati upravljanje teritorijom.

Raspoređivanje pripadnika međunarodnih snaga

Američki zvaničnik, koji je učestvovao na brifingu, rekao je da je obezbeđeno raspoređivanje oko 5.000 pripadnika međunarodnih snaga iz više država. On je dodao da će te zemlje razgovarati i sa drugim državama o priključenju misiji.

Međunarodne stabilizacione snage će, prema planu, pružati podršku u obuci novih policijskih snaga Gaze, pomoći u sprovođenju procesa razoružanja i biti raspoređen između izraelskih i palestinskih snaga tokom faznog povlačenja Izraela iz Pojasa Gaze.

Američki zvaničnik naveo je da je obuka novih policijskih snaga već počela, iako većina od oko 5.000 proverenih regruta još nije napustila Gazu zbog, kako je rekao, "izraelskog odugovlačenja".

Plan predviđa da će pojedini pripadnici sadašnje policije Hamasa moći da budu uključeni u nove bezbednosne strukture, dok će drugi biti raspoređeni na civilne poslove koji nisu povezani sa bezbednošću.

Novi komitet i policijske snage biće zaduženi za održavanje javnog reda, unutrašnju bezbednost i sprovođenje zakona. Odobravanjem plana o razoružanju pokrenut je rok od 14 dana tokom kojeg će strane utvrditi detaljan vremenski okvir za sprovođenje svih faza sporazuma.

Zvaničnici Saveta mira procenjuju da bi kompletan proces mogao da traje između približno 200 i 350 dana, uz napomenu da će dinamika zavisiti od uspešnosti sprovođenja svake pojedinačne faze.

Kakve su obaveze Izraela

Nakon usaglašavanja plana sprovođenja, Savet mira očekuje da Izrael ispuni obaveze iz primirja postignutog u oktobru 2025. godine, uključujući prekid vojnih operacija i poštovanje dogovorenih uslova za dopremanje humanitarne pomoći.

Prema navodima Saveta, Izrael bi zatim trebalo da se povuče na prvobitnu “žutu liniju” utvrđenu tim sporazumom, dok dalje povlačenje neće uslediti sve dok Hamas ne započne predaju naoružanja.

Izraelskim snagama biće dozvoljeno da reaguju isključivo u slučaju neposrednih pretnji. Hamas i ostale naoružane palestinske frakcije moraće da obustave sve vojne aktivnosti po isteku početnog perioda od 14 dana i nakon usvajanja konačne mape puta za sprovođenje sporazuma.

Za praćenje primene biće formiran Komitet za verifikaciju sprovođenja, koji će nezavisno proveravati da li obe strane ispunjavaju obaveze iz primirja. Nijedna naredna faza neće početi dok taj komitet ne potvrdi da je prethodna faza uspešno završena.

Po potvrdi sprovođenja početnih obaveza, Nacionalni komitet, koji čine palestinski civilni stručnjaci i koji treba da zameni Hamas u upravljanju Gazom, postepeno će preuzimati upravu nad enklavom.

Zvaničnici su naglasili da rokovi nisu fiksni i da će čitav proces zavisiti od napretka na terenu.

Predaja oružja

Plan razoružanja predviđa da Hamas najpre preda oružje koje koristi njegova policija Nacionalnom komitetu za upravljanje Gazom. Nakon toga uslediće razoružanje teškog naoružanja, skladišta oružja i mreže tunela u Gazi.

Lično oružje biće predavano u završnoj fazi. Obaveza predaje oružja odnosiće se i na milicije koje podržava Izrael, kao i na naoružane klanove u Gazi.

Razoružanje i povlačenje izraelskih snaga odvijaće se paralelno širom Gaze, uz nadzor Međunarodnog verifikacionog komiteta.

Ceo proces zasnivaće se na principu "jedne vlasti, jednog zakona i jednog oružja", kako bi se sprečilo paralelno delovanje naoružanih grupa nakon uspostavljanja nove uprave.

Predviđeno je i potpisivanje Sporazuma o socijalnom miru između svih frakcija u Gazi, sa ciljem sprečavanja međusobnih sukoba nakon predaje oružja.

Kada je reč o obnovi Gaze, Savet mira navodi da će taj proces zajedno voditi sa Nacionalnim komitetom, u skladu sa međunarodnim standardima.

Rekonstrukcija će počinjati u područjima u kojima bude završeno razoružanje, a prvi pilot-projekat izgradnje stambenih objekata planiran je početkom 2027. godine na području razorene Rafe.

Američki zvaničnik rekao je da je Savet mira obezbedio obećanja o finansiranju obnove u iznosu od 16 milijardi dolara, uglavnom iz zemalja Zaliva, ali da sredstva neće biti stavljena na raspolaganje dok Hamas ne prihvati plan razoružanja, što je sada učinjeno.

Prema njegovim rečima, izraelsko-kiparski investitor u nekretnine i član Izvršnog odbora za mir u Gazi Jakir Gabaj vodio je pregovore sa izvođačima radova i uspeo da obezbedi niže troškove budućih projekata obnove.

(Sputnjik)

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