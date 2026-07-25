KOLIKO JE VEROVATNO DA JE UKRAJINSKI F-16 RASTURIO RUSKI SU-35! Američki general šokirao svet: „Ovo je istorija!“
NAČELNIK Združenog generalštaba američkih snaga, general Den Kejn, obavestio je Komitet za budžet Senata SAD da je ukrajinska flota F-16 postigla svoju prvu potvrđenu pobedu u vazduhu protiv letelica sa posadom obaranjem ruskog lovca.
Iako Kejn nije precizirao vrstu letelice koja je bila meta, njegovu izjavu su zapadni izvori široko protumačili kao ukazivanje na to da je gubitak Su-35 ruskih vazduhoplovnih snaga 8. jula bio rezultat takvog obaranja. Incident je pokrenuo značajna pitanja u vezi sa sposobnostima ukrajinskih F-16 i da li je obaranje Su-35 verovatno. Iako je obaranje 8. jula ranije pripisivano sistemu protivvazdušne odbrane Patriot, važno je napomenuti da obaranja u vazduhu nose znatno veću vrednost za odnose s javnošću.
Iako su moderni lovci F-16 Blok 70/72 relativno sposobni avioni „4+ generacije“, a mnogi stariji F-16 su dovedeni do sličnih standarda u okviru programa nadogradnje F-16V, F-16 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva su zastarele varijante iz doba Hladnog rata koje se oslanjaju na radare koji se odavno smatraju zastarelim. Njihovi radari nisu samo decenijama zastareli, već su, zbog malih dimenzija jeftinih lovaca, i otprilike četvrtine veličine radara koje nose ruski lovci poput Su-35 i Su-30, i daleko manje moćni. Zbog toga su njihovi radari veoma ranjivi na ometanje, a samim tim ograničavaju njihovu efikasnost u borbi van vizuelnog dometa.
Iako obaranje Su-35 od strane ukrajinskih F-16 nije nemoguće, ostaje malo verovatno iz više razloga. Prvi je taj što ukrajinski F-16 nemaju pristup linkovima podataka Link 16, što dodatno ograničava njihovu svest o situaciji i sprečava ih da koriste podatke o ciljanju iz drugih sredstava, kao što su sistemi protivvazdušne odbrane Patriot, za angažovanje ciljeva. Veze za prenos podataka bi inače omogućile zaobilaženje ograničenja veoma ograničenih radara lovaca. Ukrajinski zvaničnici su i sami više puta izjavili da su njihovi F-16 daleko nadmašniji od ruskih lovaca na frontu poput Su-35, što je i očekivano s obzirom na starost lovaca iz doba Hladnog rata i nedostatak značajne modernizacije.
Ukrajina nije postigla nikakve značajne pobede u vazduhu u svojoj više od četiri godine vazdušne kampanje, sa izuzetkom veoma efikasne upotrebe dronova za obaranje ruskih helikoptera. To je bilo uprkos tome što je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo rasporedilo lovce Su-27 za vazdušnu nadmoć, koji su po skoro svim pokazateljima znatno sposobniji od starijih F-16 koje je služba dobila, ali su brzo pretrpeli velike gubitke u početnim fazama sukoba. Iako bi se izjava predsednika Kejna mogla odnositi na obaranje drugog tipa ruskog aviona u vazduhu, tumačenje incidenta kao obaranja Su-35 je uglavnom u skladu sa naporima brojnih zapadnih medija da maksimiziraju koristi od odnosa s javnošću za Ukrajinu, kao i za zapadnu opremu, i tako pripišu ukrajinskim F-16 obaranje najsposobnijeg ruskog tipa lovca. Iako je Su-35 daleko od najsavremenijeg lovca, posebno u poređenju sa američkim i kineskim lovcima pete generacije kao što su F-35 i J-20, razlika u performansama u poređenju sa 45 godina starim varijantama F-16 ostaje izuzetno velika.
militarywatchmagazine.com
BONUS VIDEO - SNIMAK SA LICA MESTA: Uviđaj kod BIP-a, mladić ubio starca sekirom
Preporučujemo
NOĆNI NAPAD NA RUSIJU: Povređeno pet osoba, PVO obarala dronove i rakete (VIDEO)
25. 07. 2026. u 07:58
ZELENSKI ŠOKIRAO SVET: Bolje mir s Rusijom nego još 20 godina krvi! Ali postoji uslov...
24. 07. 2026. u 22:45
ALARM ODZVANjA KIJEVOM! Zelenski prebledeo: „Imamo samo 48 sati, sprema se NAJGORE!“
24. 07. 2026. u 21:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NESTAO PRE 20 GODINA, PRONAĐEN MRTAV U ŠIBLjU: Telo identifikovano po zubima, MISTERIJA i dalje nije rešena
Rasel Skozi, IT stručnjak iz Velsa koji je nestao 2002. godine, pronađen je mrtav posle više od 20 godina u gustom šiblju nedaleko od Svonsija. Njegovi posmrtni ostaci identifikovani su pomoću stomatoloških kartona, ali...
24. 07. 2026. u 16:35 >> 17:07
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Srbin autom "pregazio" Dunav i stigao do Hrvatske "ilegalno" - kad moćna reka presuši (FOTO)
POSEBNU pažnju privukao je vozač automobila sa srpskim registarskim oznakama, koji je preko gotovo isušenog dela korita stigao do Vukovarske ade.
24. 07. 2026. u 20:35 >> 20:36
Komentari (0)