NAČELNIK Združenog generalštaba američkih snaga, general Den Kejn, obavestio je Komitet za budžet Senata SAD da je ukrajinska flota F-16 postigla svoju prvu potvrđenu pobedu u vazduhu protiv letelica sa posadom obaranjem ruskog lovca.

Foto Rosoboronexport/www.roe.ru

Iako Kejn nije precizirao vrstu letelice koja je bila meta, njegovu izjavu su zapadni izvori široko protumačili kao ukazivanje na to da je gubitak Su-35 ruskih vazduhoplovnih snaga 8. jula bio rezultat takvog obaranja. Incident je pokrenuo značajna pitanja u vezi sa sposobnostima ukrajinskih F-16 i da li je obaranje Su-35 verovatno. Iako je obaranje 8. jula ranije pripisivano sistemu protivvazdušne odbrane Patriot, važno je napomenuti da obaranja u vazduhu nose znatno veću vrednost za odnose s javnošću.

Foto: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Arnet Tamayo





Iako su moderni lovci F-16 Blok 70/72 relativno sposobni avioni „4+ generacije“, a mnogi stariji F-16 su dovedeni do sličnih standarda u okviru programa nadogradnje F-16V, F-16 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva su zastarele varijante iz doba Hladnog rata koje se oslanjaju na radare koji se odavno smatraju zastarelim. Njihovi radari nisu samo decenijama zastareli, već su, zbog malih dimenzija jeftinih lovaca, i otprilike četvrtine veličine radara koje nose ruski lovci poput Su-35 i Su-30, i daleko manje moćni. Zbog toga su njihovi radari veoma ranjivi na ometanje, a samim tim ograničavaju njihovu efikasnost u borbi van vizuelnog dometa.Iako obaranje Su-35 od strane ukrajinskih F-16 nije nemoguće, ostaje malo verovatno iz više razloga. Prvi je taj što ukrajinski F-16 nemaju pristup linkovima podataka Link 16, što dodatno ograničava njihovu svest o situaciji i sprečava ih da koriste podatke o ciljanju iz drugih sredstava, kao što su sistemi protivvazdušne odbrane Patriot, za angažovanje ciljeva. Veze za prenos podataka bi inače omogućile zaobilaženje ograničenja veoma ograničenih radara lovaca. Ukrajinski zvaničnici su i sami više puta izjavili da su njihovi F-16 daleko nadmašniji od ruskih lovaca na frontu poput Su-35, što je i očekivano s obzirom na starost lovaca iz doba Hladnog rata i nedostatak značajne modernizacije.Ukrajina nije postigla nikakve značajne pobede u vazduhu u svojoj više od četiri godine vazdušne kampanje, sa izuzetkom veoma efikasne upotrebe dronova za obaranje ruskih helikoptera. To je bilo uprkos tome što je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo rasporedilo lovce Su-27 za vazdušnu nadmoć, koji su po skoro svim pokazateljima znatno sposobniji od starijih F-16 koje je služba dobila, ali su brzo pretrpeli velike gubitke u početnim fazama sukoba. Iako bi se izjava predsednika Kejna mogla odnositi na obaranje drugog tipa ruskog aviona u vazduhu, tumačenje incidenta kao obaranja Su-35 je uglavnom u skladu sa naporima brojnih zapadnih medija da maksimiziraju koristi od odnosa s javnošću za Ukrajinu, kao i za zapadnu opremu, i tako pripišu ukrajinskim F-16 obaranje najsposobnijeg ruskog tipa lovca. Iako je Su-35 daleko od najsavremenijeg lovca, posebno u poređenju sa američkim i kineskim lovcima pete generacije kao što su F-35 i J-20, razlika u performansama u poređenju sa 45 godina starim varijantama F-16 ostaje izuzetno velika.

militarywatchmagazine.com

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