Svet

SNIMAK DIREKTNE ROVOVSKE BORBE IZ PRVOG LICA: Ruski padobranci zauzeli neosvojivo uporište, predloženi za medalje

Новости онлајн

22. 07. 2026. u 11:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U ZAPOROŠKOJ oblasti, padobranci iz Ivanovske jedinice, u sastavu grupe snaga „Dnjepar”, zauzeli su ključno uporište Oružanih snaga Ukrajine.

СНИМАК ДИРЕКТНЕ РОВОВСКЕ БОРБЕ ИЗ ПРВОГ ЛИЦА: Руски падобранци заузели неосвојиво упориште, предложени за медаље

Printskrin

Vazdušno izviđanje je u rejonu Orehova otkrilo mrežu podzemnih katakombi sa snažnim svodovima. Budući da bi dobro utvrđen položaj bilo teško uništiti iz vazduha, doneta je odluka da se izvrši juriš.

„Iznad nas je lebdela ’ptica’, a mi smo bili u vezi sa komandantom. Govorio nam je kuda da idemo, kojim putevima da se krećemo i gde da ne skrećemo. Sve je proteklo glatko; nismo bili otkriveni”, rekao je komandir jurišnog odreda sa pozivnim znakom „Komar”.

Da bi otvorili ulaze u uporište, padobranci su koristili protivtenkovske mine i termobarična punjenja, a nakon što su razneli svodove i urušili deo rovova, upali su u preostali prolaz. Tokom priprema za juriš, glavni akcenat je stavljen na kamuflažu i suprotstavljanje dronovima.

„Jedinstvena odlika ovog područja je velika površina otvorenog terena. To utiče na mogućnost prikrivanja jurišnih grupa, zbog čega je neophodno posvetiti posebnu pažnju skrivanju ljudstva tokom kretanja”, istakao je komandant vazdušno-desantnog bataljona, pozivnog znaka „Sokol”.

Na kraju, protivničko uporište je zauzeto. Svi padobranci koji su učestvovali u zauzimanju uporišta Oružanih snaga Ukrajine predloženi su za državna odlikovanja.

BONUS VIDEO

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ ZA ALBANCE? Protiv Slovenaca koji jure istoriju teško da će moći

KRAJ ZA ALBANCE? Protiv Slovenaca koji jure istoriju teško da će moći