U ZAPOROŠKOJ oblasti, padobranci iz Ivanovske jedinice, u sastavu grupe snaga „Dnjepar”, zauzeli su ključno uporište Oružanih snaga Ukrajine.

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Vazdušno izviđanje je u rejonu Orehova otkrilo mrežu podzemnih katakombi sa snažnim svodovima. Budući da bi dobro utvrđen položaj bilo teško uništiti iz vazduha, doneta je odluka da se izvrši juriš.

„Iznad nas je lebdela ’ptica’, a mi smo bili u vezi sa komandantom. Govorio nam je kuda da idemo, kojim putevima da se krećemo i gde da ne skrećemo. Sve je proteklo glatko; nismo bili otkriveni”, rekao je komandir jurišnog odreda sa pozivnim znakom „Komar”.

Da bi otvorili ulaze u uporište, padobranci su koristili protivtenkovske mine i termobarična punjenja, a nakon što su razneli svodove i urušili deo rovova, upali su u preostali prolaz. Tokom priprema za juriš, glavni akcenat je stavljen na kamuflažu i suprotstavljanje dronovima.

„Jedinstvena odlika ovog područja je velika površina otvorenog terena. To utiče na mogućnost prikrivanja jurišnih grupa, zbog čega je neophodno posvetiti posebnu pažnju skrivanju ljudstva tokom kretanja”, istakao je komandant vazdušno-desantnog bataljona, pozivnog znaka „Sokol”.

Na kraju, protivničko uporište je zauzeto. Svi padobranci koji su učestvovali u zauzimanju uporišta Oružanih snaga Ukrajine predloženi su za državna odlikovanja.

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