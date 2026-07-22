RUBIO UPUTIO OŠTRO UPOZORENJE TEHERANU: Iran nije ozbiljan u pregovorima, zaštitićemo svoje interese

IRAN ne pristupa ozbiljno pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas američki državni sekretar Marko Rubio, dok je američka vojska 11. noć zaredom izvela napade na Iran.

Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

- Problem koji trenutno imamo je taj što oni nisu ozbiljni u vezi sa pregovorima. Ako ste vi ozbiljni, i mi smo ozbiljni. Ako niste, učinićemo šta je potrebno da zaštitimo naše interese i interese naših saveznika - rekao je Rubio na sastanku ministara spoljnih poslova Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) na Filipinima, javlja Rojters.

Prema njegovim rečima, Iran ugrožava "slobodu plovidbe" postupcima u Ormuskom moreuzu. Kako je naveo, niti po jednom "postojećem pravnom mehanizmu" Iran nema pravo da kontroliše saobraćaj u Ormuskom moreuzu, i upozorio je da bi to moglo da ima šire implikacije širom sveta.

- Ako stvorimo presedan na Bliskom istoku gde nacionalna država može da odluči da će kontrolisati međunarodni plovni put, stvorili smo veoma opasan presedan koji će se ponoviti u drugim delovima sveta. Dakle, ovde nije u pitanju samo Ormuski moreuz, već veoma fundamentalni princip o slobodi plovidbe. Ako je to ugroženo, onda mislim da je ugrožena i globalna ekonomija - rekao je Rubio.

Od počeka rata SAD i Izraela protiv Irana krajem debruara, Iran je preuzeo kontrolu nad moreuzom, uprkos tome što je ruta podložna slobodi plovidbe prema međunarodnom pravu, dok su SAD u više navrata blokirale iranske luke.

(Tanjug)

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