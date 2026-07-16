HAOS U UKRAJINI: Narod masovno izašao na ulice, Zelenski razbesneo građane (VIDEO)

STOTINE ljudi okupilo se u Kijevu na mitingu protiv ostavke ministra odbrane Mihaila Fjodorova, a prenos uživo se emituje na Jutjub kanalu jednog od ukrajinskih medija.

Foto: Tanjug/AP Photo/Danylo Antoniuk

Prema pisanju medija, protesti se održavaju i u još nekoliko gradova širom zemlje.



Demonstranti zahtevaju da Fjodorov ostane na svojoj funkciji.

Kako navode mediji, slični protesti se održavaju u još nekoliko gradova: Lavovu, Poltavi, Lucku, Dnjepropetrovsku, Odesi, Zaporožju, Nikolajevu, Ivano-Frankovsku, Ternopolju, Černigovu i Krivom Rogu.

Ostavka u znak podrške Fjodorovu

Pored toga, zamenik komandanta ukrajinskog vazduhoplovstva, pukovnik Pavel Elizarov, podneo je ostavku nakon smene ministra odbrane Mihaila Fedorova, pišu ruski mediji.

- Verujem da je smena M. Fjodorova težak udarac odbrambenoj sposobnosti zemlje - napisao je Elizarov na društvenim mrežama.

Dan ranije je objavljeno da Vladimir Zelenski namerava da smeni Fjodorova zbog njegovih neslaganja sa generalima, uključujući i vrhovnog komandanta Aleksandra Sirskog.

Zelenski je prethodno okrivio Fedorova za neuspeh reforme vojnog komesarijata.

Fjodorov je imenovan za ministra odbrane u januaru 2026. godine, a prioritet je dao razvoju bespilotnih snaga. Takođe je obećao da će reformisati Nacionalni evidencioni i regrutacioni ured (ekvivalent vojne registracije i regrutacije u Ukrajini), ali to nije uspeo da učini tokom šest meseci.

Premijer Julija Sviridenko je takođe provela manje od godinu dana na toj poziciji pre nego što je smenjena pre nekoliko dana. Štampa i stručnjaci su primetili da su takve česte promene destruktivne i da su same promene posledica sukoba između pojedinaca.

Trenutni ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko bi mogao postati novi ministar odbrane.

(Sputnjik)

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