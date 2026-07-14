PALA VLADA UKRAJINE: Oglasio se parlament, poznato šta sledi

UKRAJINSKI parlament, Vrhovna rada, prihvatio je danas ostavku premijerke Julije Sviridenko.

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Čitava vlada je time automatski podnela ostavku zajedno sa premijerkom, a za njeno usvajanje glasalo je 258 poslanika, prenosi Ukrinform.

Sviridenko je pre toga u obraćanju parlamentu zahvalila poslanicima na zajedničkom radu tokom cele godine i ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom na ukazanom poverenju, navodi agencija.

Predsednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk saopštio je juče na Fejsbuku da je u parlament Ukrajine stigla ostavka premijerke Julije Sviridenko.

- Zahvalan sam Juliji Anatolijevnoj na radu na čelu vlade u izuzetno teškom periodu za državu, doprinosu jačanju ekonomije, podršci građanima i napretku naše zemlje na putu ka Evropskoj uniji. Želim joj uspeh u daljem radu - dodao je predsednik ukrajinskog parlamenta.

Zelenski je ranije najavio rekonstrukciju Kabineta ministara u okviru sprovođenja nove političke strategije i promene rukovodilaca bezbednosnih i pravosudnih institucija.

Vrhovna rada je 17. jula 2025. godine podržala imenovanje Julije Sviridenko na mesto ukrajinske premijerke .

Prema izvorima Ukrinforma, očekuje se da će glasanje u parlamentu o imenovanju nove vlade biti održano 16. jula.

Do tada, prvi potpredsednik vlade, bivši premijer Denis Šmigalj, privremeno će vršiti funkciju šefa vlade.

(Tanjug)