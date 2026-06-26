UZBUNA NA KRIMU! Rusi proglasili vanredno stanje – evo šta se dešava
RUSKE vlasti proglasile su vanredno stanje na poluostrvu Krim nakon što su bile primorane da potpuno obustave turističke aktivnosti, zatvore dečje letnje kampove i uvedu sveobuhvatnu zabranu prodaje goriva civilima zbog nasilnih i sistematskih ukrajinskih napada.
Odluku o uvođenju vanrednog stanja potvrdio je Sergej Aksjonov, proruski lider Krima koga je imenovala Moskva, koji je na Telegramu rekao da će ta mera olakšati donošenje hitnih odluka kako bi se osiguralo stabilno funkcionisanje ključnih sektora od kojih zavisi život stanovništva.
Proglašenje vanrednog stanja je direktna posledica opsežne kampanje Ukrajine za izolaciju Krima. Kijev nedeljama sprovodi koordinisanu operaciju u kojoj je sistematski pogađao ruske energetske ciljeve, naftne terminale, transportnu infrastrukturu i elektroenergetsku mrežu rojevima dronova dugog i srednjeg dometa.
Cilj ove „strateške vazdušne ofanzive“ je da se poluostrvo potpuno odseče od ruske logistike, unište ključni putevi snabdevanja i učini ruska okupacija neodrživom na duži rok.
Blokada benzinskih pumpi i policijski čas za restorane
Efekti ove blokade dronovima na ruske snage i lokalno stanovništvo postali su dramatični. Nakon što su ukrajinski dronovi pogodili ključni naftni terminal u Kerču, vlasti su uvele potpunu zabranu prodaje goriva civilima, a gorivo se sada izdaje samo državnim i bezbednosnim agencijama.
Benzinske pumpe širom poluostrva su obeležene kilometrima dugim redovima i drastičnim povećanjem cena, a guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev je naredio obavezno zatvaranje svih supermarketa, barova i restorana u 20 časova u nastojanju da se primora na uštedu energije.
Pored ozbiljne nestašice goriva, Krim se suočava i sa masovnim kolapsom svog elektroenergetskog sistema.
Nedavni uspešni ukrajinski napadi na termoelektranu Simferopol i glavnu trafostanicu u Sevastopolju ostavili su regionalne centre i ogromne delove poluostrva u potpunom mraku.
Ruski blogeri u panici, turisti beže
Ozbiljnost situacije više ne kriju ni ruski vojni blogeri koji paniče zbog kolapsa.
Bivši oficir FSB-a Igor Girkin dao je sumornu procenu, ističući da je situacija na terenu izuzetno ozbiljna i preti da postane potpuno kritična za samo nekoliko nedelja ako Ukrajina nastavi sa napadima ovim tempom.
Ruski turisti već masovno beže sa poluostrva i vraćaju se kući, svesni da je letnja sezona na okupiranoj teritoriji propala.
Trenutna taktika Kijeva označava jasnu promenu u strategiji - umesto povremenih udara na izolovane vojne ciljeve visoke vrednosti, Ukrajina sada vrši kontinuirani pritisak sa ciljem potpunog prekida snabdevanja.
Ovoj blokadi je prethodilo dugo i pedantno uništavanje ruske protivvazdušne odbrane na poluostrvu, što je otvorilo put masovnoj upotrebi jeftinih domaćih dronova poput Horneta i Darta.
Pošto ovi dronovi koštaju samo nekoliko hiljada dolara, njihovi stalni napadi su ekonomski neodbranjivi za Rusiju, jer su mnogo puta jeftiniji od raketa koje se koriste za njihovo obaranje.
Saobraćajni kolaps na ključnom autoputu
Pored energetike, Ukrajinci sistematski uništavaju mostove i trajektne linije koje povezuju Krim sa kopnom. Drumski i železnički mostovi ka Hersonskoj oblasti pretrpeli su ozbiljnu štetu, dok su napadi na trajekte Panagija i Lavrentija preko Kerčkog moreuza potpuno zaustavili trajektni saobraćaj.
Zbog toga je sav ruski teški i vojni teret preusmeren na priobalni put R-280, takozvani „Autoput Novorusija“, gde je saobraćaj opao za čak 71 odsto jer su ruski kamioni tamo lake mete za ukrajinske rojeve dronova.
Dok analitičari raspravljaju o tome da li bi ovaj brutalni obračun sa Krimom mogao da primora Moskvu za pregovarački sto, ruski predsednik Vladimir Putin nastoji da umanji značaj blokade.
Putin je optužio Ukrajinu da pokušava da poseje razdor i paniku među ruskim stanovništvom napadima na civilnu infrastrukturu, dok je kritikovao napore SAD da posreduju u sukobu.
Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski, s druge strane, rekao je da je operacija pažljivo isplanirana i da će, uz obećanu podršku G7, brzo stvoriti uslove koji će primorati Rusiju da izabere mir.
(Indeks.hr)
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