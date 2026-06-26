ZARATILI KREMLJ I PARIZ: "Emanuel Makron nije advokat SAD"
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron teško može da preuzme ulogu „vašingtonskog advokata ili pres-sekretara“ u vezi sa ulogom SAD u ukrajinskom sukobu, rekao je Dmitrij Peskov, pres-sekretar ruskog predsednika.
Ranije je Makron izjavio da SAD više nisu neutralni posrednik u rešavanju sukoba u Ukrajini i da sada podržavaju Kijev. Prema rečima francuskog lidera, nedavno je došlo do približavanja evropskih i američkih stavova o Ukrajini, prenose RIA Novosti.
- Što se tiče izjave predsednika Makrona, teško je suditi. Ne mislim da predsednik Makron može na bilo koji način da preuzme ulogu vašingtonskog advokata ili pres-sekretara - rekao je Peskov novinarima, komentarišući Makronovu izjavu.
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