FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron teško može da preuzme ulogu „vašingtonskog advokata ili pres-sekretara“ u vezi sa ulogom SAD u ukrajinskom sukobu, rekao je Dmitrij Peskov, pres-sekretar ruskog predsednika.

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Ranije je Makron izjavio da SAD više nisu neutralni posrednik u rešavanju sukoba u Ukrajini i da sada podržavaju Kijev. Prema rečima francuskog lidera, nedavno je došlo do približavanja evropskih i američkih stavova o Ukrajini, prenose RIA Novosti.

- Što se tiče izjave predsednika Makrona, teško je suditi. Ne mislim da predsednik Makron može na bilo koji način da preuzme ulogu vašingtonskog advokata ili pres-sekretara - rekao je Peskov novinarima, komentarišući Makronovu izjavu.