PENTAGON LANSIRAO ZLATNU KUPOLU: Nova generacija štita protiv raketa i dronova "vidi i uništava sve što dolazi"

PRVI test američkog raketnog sistema protivvazdušne odbrane „Zlatna kupola“ bio je uspešan, saopštio je šef Pentagona Piter Hegset.

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Prema njegovimm rečima, u testiranju je korišćena napredna tehnologija usmerene energije, dok je sistem „Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD) otkrivao, pratio i uništavao više nadolazećih pretnji.

Hegset je istakao da su tokom testa pripadnici američkih oružanih snaga sarađivali sa tehnologijom nove generacije kako bi presretali dronove i krstareće rakete.

- U razvoju sistema učestvuju i tradicionalne i nove kompanije iz odbrambenog sektora, a projekat ima podršku administracije američkog predsednika Donalda Trampa - napisao je Hegset u objavi na mreži Iks.

Today, the first milestone test of Golden Dome for America (GDA) was a full mission success — and I was honored to witness it firsthand.



Cutting edge directed energy was harnessed and the Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD) system flawlessly and autonomously cued, targeted,… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 24, 2026

On je ocenio da je reč o značajnoj prekretnici u razvoju nacionalnog sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane, navodeći da projekat predstavlja nastavak vizije Strateške odbrambene inicijative koju je osamdesetih godina prošlog veka pokrenuo tadašnji predsednik SAD Ronald Regan.

- Sa sistemom 'Zlatna kupola', Ministarstvo odbrane će štititi našu domovinu snažnije nego ikada ranije. 'Zlatna kupola' je stvarna, moćna i razvija se prema planu - naveo je Hegset.



(Sputnjik)