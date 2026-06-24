PENTAGON LANSIRAO ZLATNU KUPOLU: Nova generacija štita protiv raketa i dronova "vidi i uništava sve što dolazi"
PRVI test američkog raketnog sistema protivvazdušne odbrane „Zlatna kupola“ bio je uspešan, saopštio je šef Pentagona Piter Hegset.
Prema njegovimm rečima, u testiranju je korišćena napredna tehnologija usmerene energije, dok je sistem „Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD) otkrivao, pratio i uništavao više nadolazećih pretnji.
Hegset je istakao da su tokom testa pripadnici američkih oružanih snaga sarađivali sa tehnologijom nove generacije kako bi presretali dronove i krstareće rakete.
- U razvoju sistema učestvuju i tradicionalne i nove kompanije iz odbrambenog sektora, a projekat ima podršku administracije američkog predsednika Donalda Trampa - napisao je Hegset u objavi na mreži Iks.
On je ocenio da je reč o značajnoj prekretnici u razvoju nacionalnog sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane, navodeći da projekat predstavlja nastavak vizije Strateške odbrambene inicijative koju je osamdesetih godina prošlog veka pokrenuo tadašnji predsednik SAD Ronald Regan.
- Sa sistemom 'Zlatna kupola', Ministarstvo odbrane će štititi našu domovinu snažnije nego ikada ranije. 'Zlatna kupola' je stvarna, moćna i razvija se prema planu - naveo je Hegset.
(Sputnjik)
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