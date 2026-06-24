Svet

PENTAGON LANSIRAO ZLATNU KUPOLU: Nova generacija štita protiv raketa i dronova "vidi i uništava sve što dolazi"

D.D.

24. 06. 2026. u 10:28

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PRVI test američkog raketnog sistema protivvazdušne odbrane „Zlatna kupola“ bio je uspešan, saopštio je šef Pentagona Piter Hegset.

ПЕНТАГОН ЛАНСИРАО ЗЛАТНУ КУПОЛУ: Нова генерација штита против ракета и дронова види и уништава све што долази

American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Prema njegovimm rečima, u testiranju je korišćena napredna tehnologija usmerene energije, dok je sistem „Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD) otkrivao, pratio i uništavao više nadolazećih pretnji.

Hegset je istakao da su tokom testa pripadnici američkih oružanih snaga sarađivali sa tehnologijom nove generacije kako bi presretali dronove i krstareće rakete.

- U razvoju sistema učestvuju i tradicionalne i nove kompanije iz odbrambenog sektora, a projekat ima podršku administracije američkog predsednika Donalda Trampa - napisao je Hegset u objavi na mreži Iks.

On je ocenio da je reč o značajnoj prekretnici u razvoju nacionalnog sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane, navodeći da projekat predstavlja nastavak vizije Strateške odbrambene inicijative koju je osamdesetih godina prošlog veka pokrenuo tadašnji predsednik SAD Ronald Regan.

- Sa sistemom 'Zlatna kupola', Ministarstvo odbrane će štititi našu domovinu snažnije nego ikada ranije. 'Zlatna kupola' je stvarna, moćna i razvija se prema planu - naveo je Hegset.
 

(Sputnjik)

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