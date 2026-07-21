Svet

POVREĐENO 100 AMERIČKIH VOJNIKA U NAPADIMA IRANA: Oglasio se Pentagon, otkrili zašto su kasnili sa objavom informacija

Новости онлине

21. 07. 2026. u 13:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

GOTOVO 100 pripadnika američkih oružanih snaga zadobilo je povrede od 7. jula, dok Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razmenu napada, saopštio je Pentagon.

ПОВРЕЂЕНО 100 АМЕРИЧКИХ ВОЈНИКА У НАПАДИМА ИРАНА: Огласио се Пентагон, открили зашто су каснили са објавом информација

Alireza Boeini / Alamy / Profimedia

Portparol Pentagona naveo je da je većina povreda među američkim vojnicima bila posledica lakših potresa mozga, prenosi CNN i navodi da je vojska kasnila sa objavljivanjem informacija o povređenima, uz obrazloženje da je cilj bio zaštita pripadnika na terenu.

Američka vojska izvela je tokom noći nove napade na Iran, gađajući komandne centre, pomorske kapacitete, lansirne položaje raketa i dronova, kao i sisteme protivvazdušne odbrane, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM).

Iranski državni mediji javili su o eksplozijama na više lokacija, uključujući Bandar Abas, ostrvo Kišm i oblast Bemani u provinciji Hormozgan na jugu zemlje.

U međuvremenu, britanska pomorska služba saopštila je da je posada broda koji je navodno pogođen u Ormuskom moreuzu napustila plovilo i ukrcala se u čamac za spasavanje.
Pomorski saobraćaj kroz ovaj strateški prolaz značajno je smanjen, a prema podacima MarineTraffic-a, u ponedeljak je prošlo svega devet brodova.

SAD, međutim, navode da su od početka maja pomogle tranzit oko 900 komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz.

Sukob se odražava i na širi region Bliskog istoka. Kuvajt je saopštio da je tokom noći presreo "neprijateljske" rakete i dronove, dok je Jordan objavio da je oborio tri rakete lansirane sa teritorije Irana. SAD u međuvremenu povećavaju broj vojnih aviona na Bliskom istoku, uključujući dolazak desetina aviona za dopunu goriva u Izrael.

Posrednici su predložili desetodnevni prekid vatre između Vašingtona i Teherana, ali američka administracija smatra da su male šanse da će predsednik SAD Donald Tramp prihvatiti taj predlog.

Istovremeno, Izrael je saopštio da je započeo pilot-program delimičnog povlačenja iz Libana, prebacujući kontrolu nad tri sela na jugu Libana na libansku vojsku, u okviru sporazuma postignutog nakon pregovora uz posredovanje SAD, navodi američki TV kanal.

(Tanjug)

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PENTAGON NA IVICI BANKROTA? Trampova borba sa Iranom progutala vojni budžet
Svet

0 0

PENTAGON NA IVICI BANKROTA? Trampova borba sa Iranom progutala vojni budžet

- Pentagon se suočava sa ozbiljnim budžetskim manjkom izazvanim pre svega ratom sa Iranom, zbog čega bi pojedine ključne budžetske stavke mogle da budu iscrpljene već u narednim sedmicama, dok administracija američkog predsednika Donalda Trampa nastavlja da intenzivira sukob sa Teheranom, upozoravaju američki zvaničnici i članovi Kongresa u izjavama za Vašington post (WP).

21. 07. 2026. u 16:43

Politika
Tenis
Fudbal
Društvena odgovornost kao temelj poslovanja kompanije Meridianbet

Društvena odgovornost kao temelj poslovanja kompanije Meridianbet