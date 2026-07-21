POVREĐENO 100 AMERIČKIH VOJNIKA U NAPADIMA IRANA: Oglasio se Pentagon, otkrili zašto su kasnili sa objavom informacija

GOTOVO 100 pripadnika američkih oružanih snaga zadobilo je povrede od 7. jula, dok Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razmenu napada, saopštio je Pentagon.

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Portparol Pentagona naveo je da je većina povreda među američkim vojnicima bila posledica lakših potresa mozga, prenosi CNN i navodi da je vojska kasnila sa objavljivanjem informacija o povređenima, uz obrazloženje da je cilj bio zaštita pripadnika na terenu.

Američka vojska izvela je tokom noći nove napade na Iran, gađajući komandne centre, pomorske kapacitete, lansirne položaje raketa i dronova, kao i sisteme protivvazdušne odbrane, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM).

Iranski državni mediji javili su o eksplozijama na više lokacija, uključujući Bandar Abas, ostrvo Kišm i oblast Bemani u provinciji Hormozgan na jugu zemlje.

U međuvremenu, britanska pomorska služba saopštila je da je posada broda koji je navodno pogođen u Ormuskom moreuzu napustila plovilo i ukrcala se u čamac za spasavanje.

Pomorski saobraćaj kroz ovaj strateški prolaz značajno je smanjen, a prema podacima MarineTraffic-a, u ponedeljak je prošlo svega devet brodova.

SAD, međutim, navode da su od početka maja pomogle tranzit oko 900 komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz.

Sukob se odražava i na širi region Bliskog istoka. Kuvajt je saopštio da je tokom noći presreo "neprijateljske" rakete i dronove, dok je Jordan objavio da je oborio tri rakete lansirane sa teritorije Irana. SAD u međuvremenu povećavaju broj vojnih aviona na Bliskom istoku, uključujući dolazak desetina aviona za dopunu goriva u Izrael.

Posrednici su predložili desetodnevni prekid vatre između Vašingtona i Teherana, ali američka administracija smatra da su male šanse da će predsednik SAD Donald Tramp prihvatiti taj predlog.

Istovremeno, Izrael je saopštio da je započeo pilot-program delimičnog povlačenja iz Libana, prebacujući kontrolu nad tri sela na jugu Libana na libansku vojsku, u okviru sporazuma postignutog nakon pregovora uz posredovanje SAD, navodi američki TV kanal.

(Tanjug)