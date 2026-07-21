NEMA VIŠE IZBORA U OVOJ ZEMLJI: Oglasio se predsednik i šokirao sve

PREDSEDNIK Nikaragve Danijel Ortega izjavio je da u toj centralnoameričkoj zemlji više neće biti održavani izbori, čime je dodatno zatvorio mogućnost da opozicija na izborima pokuša da preuzme vlast od administracije koju vodi zajedno sa suprugom Rozarijom Muriljo.

AP Photo/Alfredo Zuniga, File

Ortega, lider sa najdužim stažom na čelu Nikaragve, na vlasti je od 2007. godine, nakon što je zemljom upravljao i tokom osamdesetih godina prošlog veka, a njegov aktuelni predsednički mandat traje do 2027. godine.

"Više neće biti izbora na kojima bi pokušali da preuzmu vlast i državu", rekao je Ortega, prenosi danas Foks Njuz.

On je to izjavio tokom obeležavanja godišnjice Sandinističke revolucije iz 1979. godine, u kojoj je učestvovao u svrgavanju režima Anastasija Somose, tadašnjeg predsednika kojeg su podržavale Sjedinjene Američke Države.

Ortegina izjava, prema navodima američke televizije, praktično isključuje mogućnost budućeg izbornog ciklusa, dok on i Rozarija Muriljo nastavljaju da učvršćuju kontrolu nad političkim institucijama zemlje.

"Prošlo je vreme kada su stranke koje podržavaju Jenkiji (Sjedinjene Američke Države) i somosisti mogle da se vrate na vlast. To se više nikada neće dogoditi", poručio je Ortega.

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa opisala je vlast Danijela Ortege i Rozarije Muriljo kao diktaturu i uvela sankcije članovima vlade i njihovim saveznicima.

Američki Stejt department uveo je i vizna ograničenja za više od 2.350 nikaragvanskih zvaničnika i članova njihovih porodica.

Prethodna administracija američkog predsednika Džozefa Bajdena ocenila je da je Ortega nelegitimno obezbedio novi mandat nakon spornih predsedničkih izbora održanih 2021. godine.

Ortega i Muriljo su dodatno proširili svoja ovlašćenja ustavnim izmenama koje su stupile na snagu 2025. godine.

Tim reformama predsednički mandat produžen je sa pet na šest godina, dok je Muriljo sa funkcije potpredsednice unapređena u kopredsednicu države.

Prema oceni eksperata Ujedinjenih nacija, izmenama Ustava zakonodavna, sudska i izborna vlast stavljene su pod kontrolu predsedništva.

Ortega i Muriljo sada imaju kontrolu nad gotovo svim granama vlasti, uključujući vojsku, policiju i pravosuđe.

(Tanjug)