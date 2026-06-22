OBRT: Taker Karlson saopštio udarnu vest
AMERIČKI novinar Taker Karlson, koji je ranije smatran pristalicom američkog predsednika Donalda Trampa, objavio je da više ne podržava Republikansku stranku, niti demokrate.
On smatra da je to zato što ove političke snage stavljaju nacionalne interese drugih zemalja iznad interesa samih Amerikanaca.
„Ne bih podržao Republikansku stranku. Nikada neću podržati Republikansku stranku... Ne znam šta da radim. Ali u ovom trenutku, kako ja ili bilo koji američki birač mogu da podržim političku stranku koja nije lojalna Sjedinjenim Državama, koja stavlja interese strane zemlje iznad interesa njenih građana... Glasao sam za republikance celog svog života - rekao je Karlson.
Novinar je napomenuo da je već 35 godina dosledni pristalica Republikanske stranke SAD.
Taker Karlson, koji je stekao slavu radeći na Foks njuzu, prestao je da podržava politiku Donalda Trampa i javno se izvinio zbog svoje podrške Trampu zbog ozbiljnih neslaganja oko spoljne politike.
Karlson je, posebno, osudio Trampovu administraciju zbog agresije na Iran.
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