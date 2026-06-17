"JA SAM ŠEF" Tramp kasnio sat vremena na sastanak G7, a onda šokirao lidere
Američki predsednik Donald Tramp našalio se danas na samitu G7 u Evijanu, kada je zakasnio oko sat vremena na sastanak, rekavši da je on šef.
- Ja sam šef - rekao je on, objavio je "Njujork tajms" (NYT).
Kako se navodi, iako je Trampova izjava bila izrečena u neformalnom, šaljivom kontekstu pri dolasku na sastanak tokom kojeg se, prema medijskim izveštajima, požalio i da je "previše vruće" u prostoriji i on je seo na čelo stola.
Kasnije tokom samita, Tramp i drugi svetski lideri usvojili su zajedničko saopštenje u kojem se hvali "snažno vođstvo" američkog predsednika u postizanju sporazuma u odnosima sa Iranom.
Dokument ocenjuje preliminarni dogovor SAD i Irana kao "istorijsku priliku" da se spreči Teheran da razvije nuklearno oružje.
U saopštenju je navedeno da će biti potreban "sveobuhvatan diplomatski sporazum", koji bi trebalo da prati memorandum koji visoki zvaničnici SAD i Irana planiraju da potpišu u Švajcarskoj.
Prema pisanju NYT, uprkos pohvalama Trampu, dokument odražava i pokušaj G7 da zadrži zajednički front: lideri su ponovili "nepokolebljivu podršku" Ukrajini i najavili pojačavanje sankcija Rusiji, posebno nakon ranijih Trampovih izjava u kojima je sugerisao da SAD "nemaju nikakve veze" sa ratom.
Mediji navode i da je Tramp rekao novinarima da mogu da ostanu na sastanku, čemu se usprotivio francuski predsednik Emanuel Makron, prenosi adnkronos.
Pored Irana i Ukrajine, lideri G7 su razgovarali i o globalnoj ekonomiji, odnosima sa Kinom i regulaciji veštačke inteligencije, temi koja je dodatno otvorila razlike između SAD i evropskih zemalja nakon američkih ograničenja u korišćenju naprednih AI modela kompanije "Antropik".
(Tanjug)
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