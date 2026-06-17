Svet

DEFINITIVNO JE KRAJ ZA ZELENSKOG: Sopstveni narod mu okrenuo leđa

D.D.

17. 06. 2026. u 11:54

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U UKRAJINI je značajno porastao broj građana koji smatraju da je potrebno "resetovanje" centralne vlasti, dok dve trećine Ukrajinaca podržava promenu predsedničke vlasti nakon rata, pokazalo je istraživanje Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KMIS).

ДЕФИНИТИВНО ЈЕ КРАЈ ЗА ЗЕЛЕНСКОГ: Сопствени народ му окренуо леђа

Christopher Katsarov / PA Images / Profimedia

Prema rezultatima ankete, 88 odsto ispitanika smatra da je potrebna promena na najmanje jednom nivou centralne vlasti, dok je pre tri godine taj stav zastupalo 73 odsto građana, prenosi RBK Ukrajina.

Samo pet odsto anketiranih smatra da promene nisu potrebne, dok je 2023. godine taj procenat iznosio 19 odsto.

Najveću podršku ima promena sastava parlamenta – 83 odsto ispitanika izjasnilo se za njegovo "resetovanje".

Promenu vlade podržava 74 odsto građana, dok 67 odsto smatra da je potrebno obnoviti i predsedničku vlast. Poređenja radi, u maju 2023. godine za promenu parlamenta bilo je 69 odsto ispitanika, za promenu vlade 47 odsto, a za promenu predsednika 23 odsto.

Kada je reč o predsedniku, među građanima koji navode da "uopšte ne veruju" šefu države, čak 97 odsto podržava promenu vlasti. Među onima koji predsedniku "potpuno veruju", za takav stav izjasnilo se 33 odsto ispitanika.

Istraživanje je sprovedeno od 7. maja do 3. juna telefonskim putem na uzorku od 1.000 punoletnih građana koji žive na teritorijama pod kontrolom ukrajinskih vlasti. Statistička greška ne prelazi 4,1 odsto.

Ranije je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naglasio da je održavanje izbora nemoguće bez prekida vatre i stvaranja bezbednih uslova za glasanje. Takođe je pozvao međunarodne partnere da pomognu u obnovi i zaštiti infrastrukture neophodne za organizovanje izbornog procesa.

(Tanjug)

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