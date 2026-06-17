Fudbal

ZVEZDA ODLIČNO PROŠLA NA ŽREBU! Evo sa kim će igrati u drugom kolu kvalifikacija za LŠ

В.М.

17. 06. 2026. u 12:12

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PROTIVNIK srpskom šampionu biće pobednik meča Larn - Tre Fiori.

ЗВЕЗДА ОДЛИЧНО ПРОШЛА НА ЖРЕБУ! Ево са ким ће играти у другом колу квалификација за ЛШ

FOTO: N. Skenderija

Bila je Zvezda povllašćena na ovom žrebu, tako da svakako nije trebala imati teškog rivala, ali pobednik dvomeča Larn - Tre Fiori je bio jedan od poželjnijih.

Kvalitet je daleko na strani "crveno-belih" kojima je cilj da se vrate u najjače evropsko klupsko takmičenje, a ovo će biti idealna priprema za četu Dejana Stankovića pred teže izazove koji slede.

Prve utakmice na programu su 21. i 22. jula, dok se revanš mečevi igraju 28. i 29. jula.

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