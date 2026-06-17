UKRAJINCI NAPALI AUTOBUS PUN BELORUSKE DECE: Ima mrtvih i povređenih
UKRAJINSKE oružane snage napale su autobus koji je prevozio beloruski dečji fudbalski tim iz Gomelja ka Brjanskoj oblasti, izjavio je vršilac dužnosti regionalnog guvernera Jegor Kovaljčuk.
Jedna žena je poginula u napadu. Šest osoba, uključujući četvoro dece, je povređeno.
- Ukrajinske oružane snage, koristeći bespilotnu letelicu avionskog tipa, napale su autobus dečjeg fudbalskog tima Gomelja, koji je putovao na odmor u Gelendžik - navodi se u saopštenju.
Povređeni su prevezeni u bolnicu i primaju medicinsku pomoć.
(TASS)
Uskoro opširnije
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