UKRAJINCI NAPALI AUTOBUS PUN BELORUSKE DECE: Ima mrtvih i povređenih

UKRAJINSKE oružane snage napale su autobus koji je prevozio beloruski dečji fudbalski tim iz Gomelja ka Brjanskoj oblasti, izjavio je vršilac dužnosti regionalnog guvernera Jegor Kovaljčuk.

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Jedna žena je poginula u napadu. Šest osoba, uključujući četvoro dece, je povređeno.

- Ukrajinske oružane snage, koristeći bespilotnu letelicu avionskog tipa, napale su autobus dečjeg fudbalskog tima Gomelja, koji je putovao na odmor u Gelendžik - navodi se u saopštenju.

Povređeni su prevezeni u bolnicu i primaju medicinsku pomoć.

(TASS)

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