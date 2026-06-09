Svet

NAŠE KOMŠIJE OKRENULE LEĐA UKRAJINI: Veliki šamar za Zelenskog

T.J.

09. 06. 2026. u 15:10

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BUGARSKI ministar odbrane, Dimitar Stojanov, izjavio je danas da ta zemlja neće više da šalje oružje Ukrajini.

НАШЕ КОМШИЈЕ ОКРЕНУЛЕ ЛЕЂА УКРАЈИНИ: Велики шамар за Зеленског

AP Photo/Peter Dejong

Stojanov je na konferenciji za novinare rekao da "rat u Ukrajini neće da bude rešen na bojnom polju", kao i da je u pitanju sukob sa statičnim linijama fronta, prenosi "Sofija glob".

- Vidimo pozicioni rat i bez obzira na to koliko se naoružanja akumulira, jedino što se postiže je gubitak ljudskih života - kazao je ministar.

Foto: Dursun Aydemir/AFP/Profimedia

Dodao je da je vreme da strane u sukobu sednu za pregovarački sto, i da postignu "pravedan mir", kao i da je uloga Evropske unije u tom procesu "izuzetno važna".

- Ukrajini je potrebno više ljudi, a ne više oružja. Ima dovoljno oružja, tako da ne smatramo da ćemo ukrajinskoj vojsci da obezbeđujemo još oružja - rekao je Stojanov.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: BUGARI NE ŽELE NATO: Na protestima u Sofiji traži se vojna neutralnost i mir u Ukrajini

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