BRUTALNO: Novi napad američke vojske, ima mrtvih (VIDEO)
VOJSKA Sjedinjenih Američkih Država saopštila je danas da je izvela napad na brod u istočnom Pacifiku pri čemu su ubijene dve osobe.
- Po naređenju generala Fransisa L. Donovana, Zajednička operativna grupa „Sautern Spir“ izvela je smrtonosni kinetički napad na brod kojim upravljaju označene terorističke organizacije. Obaveštajne službe su potvrdile da je brod plovio poznatim rutama za trgovinu drogom u istočnom Pacifiku i da je bio angažovan u operacijama trgovine drogom. Dva muška narkoterorista su ubijena tokom ove akcije. Nijedan pripadnik američke vojske nije povređen - navode u objavi na Iksu.
Pod administracijom predsednika SAD-a Donalda Trampa, američka vojska je izvela brojne takve napade.
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