Svet

OGLASIO SE I FICO: Evropa na nogama nakon udara drona u stambenu zgradu u Rumuniji

Танјуг

29. 05. 2026. u 11:56

PREMIJER Slovačke Robert Fico izrazio je danas punu solidarnost sa Rumunijom nakon incidenta sa dronom u Galacu i pozvao na hitno otvaranje dijaloga između Evropske unije i Rusije.

Pavel Neubauer / TASR / Profimedia

Fico je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je pre nekoliko dana upozorio da bi, u odsustvu dijaloga između EU i Rusije, "svaki zalutali dron mogao da dovede do eskalacije tenzija koje možda neće moći da budu kontrolisane".

- Povodom incidenta sa dronom izražavam punu solidarnost sa rumunskom vladom, pozivam na uzdržanost od zapaljivih izjava i ponovo apelujem na hitno otvaranje dijaloga između Evropske unije i Ruske Federacije - poručio je Fico.

Dron se jutros srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji nakon čega je usledila eksplozija i požar u stanu na 10. spratu zgrade.

Dve povređene osobe prevezene su u lokalni urgentni centar.

