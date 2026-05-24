MOSKVA POTVRDILA: Orešnikom smo gađali Ukrajinu!

MINISTARSTVO odbrane Rusije potvrdilo je danas da je u napadima na ciljeve u Ukrajini korišćena raketa Orešnik.

Foto: x printskrin/Gensek NATO

"Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage su pokrenule masovni udar balističkim raketama Orešnik, aerobalističkim raketama Iskander, hipersoničnim aerobalističkim raketama Kinžal, krstarećim raketama Cirkon, krstarećim raketama vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, na vojne komandne objekte, vazduhoplovne baze i preduzeća odbrambene industrije u Ukrajini", navedeno je u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije, prenosi Interfaks.

Kako je zaključeno, "ciljevi udara su postignuti i svi objekti koji su određeni su pogođeni".

