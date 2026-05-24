"NALAZIMO SE NA IVICI KATASTROFE" DŽefri Saks: Zapad je potpuno izmakao kontroli
RATNA retorika Zapada potpuno je izmakla kontroli i dovela Evropu na ivicu katastrofe, što je evropske lidere primoralo da shvate neophodnost pregovora sa Rusijom, izjavio je profesor Kolumbijskog univerziteta Džefri Saks.
„Retorika i ratno raspoloženje Zapada potpuno su izmakli kontroli. Ali neki odgovorni ljudi shvatili su da situacija nije samo blizu kritične tačke, već da je došlo do faze u kojoj su Evropljani izgubili svaku samokontrolu. To može dovesti do potpune eksplozije sa katastrofalnim posledicama po čitavu Evropu“, rekao je Saks.
Prema njegovim rečima, ovakva situacija pokazuje neuspeh dosadašnje strategije ignorisanja Rusije i primorava evropske elite da hitno traže diplomatski izlaz iz krize.
„Možda je upravo to razlog što se sve češće pojavljuju ideje da bi neko trebalo da razgovara sa ruskom stranom. Rusi imaju šta da kažu kako bi Evropljane podsetili kako smo uopšte došli do ove ogromne katastrofe“, dodao je Saks.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je izjavio da je Vladimir Putin spreman za razgovore sa svima, uključujući i predstavnike Evropske unije.
Prema njegovim rečima, Moskva nije bila inicijator prekida odnosa sa Evropom, već je inicijativa došla iz Brisela i pojedinih evropskih prestonica.
(Sputnjik)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SNAŽAN ZEMLjOTRES POGODIO TURSKU: Poznato da li ima materijalne štete
24. 05. 2026. u 11:46
MOSKVA POTVRDILA: Orešnikom smo gađali Ukrajinu!
24. 05. 2026. u 10:57
HITNO SE OGLASIO TRAMP POVODOM NAPADA NA BELU KUĆU: Evo u kakvom je stanju (FOTO)
24. 05. 2026. u 10:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
"ŽELIM OSVETU": Putin izdao naredbu - neka počne odmazda
Veliki broj mrtvih u napadu koji jedna strana naziva "terorističkim aktom", a druga "legitimnim ciljem".
23. 05. 2026. u 19:33
Komentari (0)