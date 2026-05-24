RATNA retorika Zapada potpuno je izmakla kontroli i dovela Evropu na ivicu katastrofe, što je evropske lidere primoralo da shvate neophodnost pregovora sa Rusijom, izjavio je profesor Kolumbijskog univerziteta Džefri Saks.

„Retorika i ratno raspoloženje Zapada potpuno su izmakli kontroli. Ali neki odgovorni ljudi shvatili su da situacija nije samo blizu kritične tačke, već da je došlo do faze u kojoj su Evropljani izgubili svaku samokontrolu. To može dovesti do potpune eksplozije sa katastrofalnim posledicama po čitavu Evropu“, rekao je Saks.

Prema njegovim rečima, ovakva situacija pokazuje neuspeh dosadašnje strategije ignorisanja Rusije i primorava evropske elite da hitno traže diplomatski izlaz iz krize.

„Možda je upravo to razlog što se sve češće pojavljuju ideje da bi neko trebalo da razgovara sa ruskom stranom. Rusi imaju šta da kažu kako bi Evropljane podsetili kako smo uopšte došli do ove ogromne katastrofe“, dodao je Saks.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je izjavio da je Vladimir Putin spreman za razgovore sa svima, uključujući i predstavnike Evropske unije.

Prema njegovim rečima, Moskva nije bila inicijator prekida odnosa sa Evropom, već je inicijativa došla iz Brisela i pojedinih evropskih prestonica.

