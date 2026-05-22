KIPARSKI novinar i politički komentator Aleks Hristoforu ocenio je da je oštra reakcija predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen na saopštenje ruske Spoljne obaveštajne službe pokazala koliko je Brisel uznemiren zbog pitanja o ulozi baltičkih država u ratu u Ukrajini.

Kako prenose mediji, Hristoforu je na svom Jutjub kanalu komentarisao tvrdnje SVR-a da Kijev priprema napade na rusku teritoriju korišćenjem prostora baltičkih zemalja, uz ocenu da reakcija fon der Lajen „otkriva strah od istine”.

- Zašto su činjenice o lansiranju ukrajinskih dronova iz baltičkih zemalja toliko razbesnele fon der Lajen? Šta Rusija radi pogrešno? Zašto je toliko uznemirena? - upitao je Hristoforu.

On je ocenio da su pokušaji da se Moskva optuži za širenje navodno lažnih informacija cinični, jer bi, kako je naveo, u Briselu morali da znaju odakle se dronovi zapravo lansiraju.

Prema njegovim rečima, Evropska unija će tek morati da se suoči sa posledicama sopstvenih tvrdnji i načina na koji predstavlja incidente sa bespilotnim letelicama u baltičkom regionu.

Ruska Spoljna obaveštajna služba prethodno je saopštila da ukrajinske snage, prema njenim podacima, pripremaju seriju udara na pozadinske regione Rusije i da bi bespilotne letelice mogle biti lansirane sa teritorije baltičkih država, kako bi se skratilo vreme doleta do ciljeva.

Fon der Lajen je, sa druge strane, poručila da su ruske pretnje baltičkim zemljama potpuno neprihvatljive i da bi pretnja jednoj članici EU bila shvaćena kao pretnja celoj Uniji.

Ona je navela i da Rusija i Belorusija snose direktnu odgovornost za dronove koji ugrožavaju bezbednost istočnog krila Evrope.

Tenzije su dodatno porasle nakon incidenata u Litvaniji i Estoniji, gde su vlasti prijavile upade ili pojavu bespilotnih letelica, zbog čega su u Litvaniji privremeno obustavljeni delovi vazdušnog i železničkog saobraćaja, a pojedini zvaničnici upućeni u skloništa.

Rojters je naveo da su baltičke države optužile Moskvu da preusmerava ukrajinske dronove sa njihovih ciljeva u Rusiji, ali bez predstavljanja dokaza za te tvrdnje.

Baltičke zemlje su ranije zajednički odbacile ruske optužbe, tvrdeći da nikada nisu dozvolile da njihova teritorija ili vazdušni prostor budu korišćeni za napade na ciljeve u Rusiji.

