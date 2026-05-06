SUKOB na Bliskom istoku i dalje traje. Svaki dan se priča oprimirju, ali raketni udari ne prestaju.

Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Tramp privremeno obustavio operaciju u Ormuskom moreuzu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom.

Tramp je naveo da je operacija "Projekat slobode", pokrenuta početkom nedelje radi obezbeđivanja prolaza kroz jedan od najvažnijih svetskih naftnih koridora, stavljena na kratku pauzu zbog, kako je rekao, "značajnog napretka" u pregovorima, preneo je CBS.

Iran pokrenuo mehanizam kontrole Ormuza

Iran je zvanično pokrenuo novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Ormuski moreuz, kojim je predviđena zabrana prolaska za sve brodove povezane sa Izraelom, dok bi se brodovi povezani sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim "neprijateljskim zemljama" suočili sa strogim ograničenjima.

Rubio: Moguć mir Libana i Izraela, ali Liban mora da se bori protiv Hezbolaha

Mirovni sporazum između Izraela i Libana može biti dostignut, ali će taj proces biti težak i podrazumevaće da Liban dostigne kapacitete za borbu protiv militantne grupe Hezbolah, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

"Problem sa Izraelom i Libanom nije Izrael ili Liban, već Hezbolah. Nadamo se da angažujemo libansku i izraelsku vladu uz naše posredovanje za pregovaračkim stolom kako bismo to postigli, a to je da libanske oružane snage i libanska vlada budu ne samo spremne, već i sposobne da počnu da se suprotstavljaju Hezbolahu i razoružaju ga", rekao je Rubio novinarima u Beloj kući u utorak uveče, prenosi CNN.

Tanker pod američkom zastavom prošao kroz Ormuski moreuz

Tanker sa tovarom hemikalija izašao je iz Ormuskog moreuza i tako postao drugi komercijalni brod za koji je poznato da mu je to pošlo za rukom od početka iranske blokade moreuza, preneo je Rojters.

Kompanija Maersk, koja je i operater tog tankera, prenela je da je brod, koji plovi pod američkom zastavom, prošao kroz moreuz u utorak.

Prethodno su dva razarača američke mornarice prošla kroz Ormuski moreuz i ušla u Persijski zaliv nakon što su bili izloženi koordinisanom iranskom napadu.

Rubio: Operacija "Epski bes" završena, prioritet otvaranje Ormuskog moreuza

Američka operacija "Epski bes" protiv Irana je završena, a prioritet Sjedinjenih Američkih Država sada je otvaranje Ormuskog moreuza, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio. "Operacija je završena. 'Epski bes', kako je predsednik obavestio Kongres, završili smo sa tom fazom.

Svi ciljevi te operacije su ostvareni. Sada prelazimo na 'Projekat Sloboda'. Do čega će to dovesti u budućnosti je spekulativno", rekao je Rubio u utorak uveče novinarima u Beloj kući, prenosi CNN.

CENTCOM: "Projekat Sloboda" je tek počeo

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je "Projekat Sloboda", odnosno pomoć američke mornarice brodovima da napuste blokirani Ormuski moreuz, samo privremena operacija koja stvara "bezbedan koridor" i "bezbednosni kišobran" u tom vodenom putu, kao i da je ta operacija "tek počela".

