Nevidljivi više nisu bezbedni? Ukrajina gađala ruske Su-57 duboko iza linije fronta - detalji napada (FOTO)

UKRAJINA je pogodila ruske lovce Su-57 Felon i borbeni avion Su-34 Fulbek duboko unutar ruske teritorije, na aerodromu Šagol u Čeljabinskoj oblasti Rusije, približno 1.700 kilometara od ukrajinske granice.

Ukrajinski Generalštab potvrdio je napad, pripisujući ga Snagama bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine. U saopštenju se navodi da je nekoliko lovaca Su-57 i jedan lovac-bombarder Su-34 pogođeno na aerodromu Šagol. Stepen štete se još uvek procenjuje, saopštio je Generalštab, ali je napad opisan kao potvrđeni rezultat mera za smanjenje sposobnosti neprijatelja da napadne civilne ciljeve na ukrajinskoj teritoriji.



Analitičari obaveštajnih službi otvorenog tipa koji su nezavisno ispitali satelitske snimke potvrdili su napad na aerodrom Šagol. Zajednica Exilenova+ objavila je fotografije i pružila vizuelnu potvrdu oštećenja aviona Su-57 i Su-34 na lokaciji, potkrepljujući tvrdnje ukrajinske vojske analizom slika koje su u skladu sa napadom na parking mesta za avione na aerodromu.

Su-57 je najnapredniji ruski borbeni avion - stelt lovac pete generacije koji Moskva promoviše kao središte svoje modernizovane vazdušne moći. Dizajniran da se takmiči sa američkim F-22 i F-35, Su-57 uključuje oblikovanje sa niskom vidljivošću, naprednu avioniku i unutrašnje odeljke za oružje namenjene smanjenju radarskog preseka. Rusija je koristila avion tokom rata u Ukrajini, prema sopstvenim izjavama ruskih zvaničnika, prvenstveno u svojstvu odbrane na distanci - lansirajući krstareće rakete sa pozicija duboko unutar ruskog vazdušnog prostora gde ukrajinska protivvazdušna odbrana ne može da dosegne. Čuvanje Su-57 van opasnosti bilo je ključno za način na koji je Rusija koristila platformu, koja postoji u ograničenom broju i predstavlja nezamenljiv element ruskih vazduhoplovnih kapaciteta.

Ta računica se promenila 25. aprila. Aerodrom Šagol nije baza na prvoj liniji fronta — nalazi se u Čeljabinskoj oblasti, na južnom Uralu, više od 1.700 kilometara od istočne granice Ukrajine. Ta udaljenost predstavlja novi prag u demonstriranoj sposobnosti Ukrajine da izvodi udare na velike udaljenosti bespilotnim sistemima. Prethodni ukrajinski napadi dronova na ruske aerodrome dosegli su duboko u rusku teritoriju, ali Čeljabinsk — veliki industrijski grad istočno od Uralskih planina, bliži Kazahstanu nego Ukrajini — predstavlja domet koji bi malo vojnih analitičara predvidelo za ukrajinske bespilotne sisteme koji deluju sa teritorije pod kontrolom Ukrajine.

Su-34 pogođen u istom napadu je sposobna platforma sama po sebi. Su-34 je primarni ruski namenski udarni avion, dvosed, dvomotorni supersonični avion dizajniran za precizne napade na kopnu i protivbrodske misije. Rusija je intenzivno koristila Su-34 tokom rata u Ukrajini za isporuku vođene i nevođene municije protiv ukrajinskih ciljeva, a flota je pretrpela značajne gubitke od ukrajinske protivvazdušne odbrane i udara na velike udaljenosti. Svaki izgubljeni ili ozbiljno oštećeni Su-34 predstavlja značajno smanjenje kapaciteta Rusije za precizne udare.

Ranjivost Su-57 na napade ukrajinskih dronova nije novi problem za Rusiju, ali jeste da se to ponavlja na ovoj udaljenosti. Prethodni izveštaji iz otvorenih izvora dokumentovali su da je Rusija pretrpela gubitke u svojoj floti Su-57 od napada ukrajinskih dronova - jedan Su-57 je prethodno uništen, a još dva aviona su oštećena u odvojenim ranijim napadima na rusku teritoriju. Napad na Šagol 25. aprila, ako bi izazvao značajnu štetu na više aviona Su-57, predstavljao bi značajan dodatni udarac programu koji Rusija proizvodi u veoma malim količinama. Za razliku od Su-34, koji postoji u većim količinama, flota Su-57 je dovoljno mala da svaki izgubljeni ili oštećeni avion materijalno utiče na napredne avijacijske kapacitete Rusije.

Značaj Šagola ide dalje od aviona parkiranih tamo. Čeljabinsk je glavni ruski grad odbrambene industrije, dom proizvodnje tenkova i druge teške odbrambene opreme. Aerodrom u Šagolu služi kao baza za avione koji posluju u regionu i kao centar za obuku i održavanje. Ukrajinski napad dronom koji je stigao do te lokacije signalizira da ruska avijacijska sredstva raspoređena na onome što Moskva verovatno smatra bezbedno udaljenim bazama u pozadini više nisu van domašaja Ukrajine.

(defence-blog.com)

