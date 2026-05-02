Da li je moguće da se toliko razlikuju? Poredili smo izvore Moskve i Zapada o rusko-ukrajinskim gubicima od početka rata

ANALIZE nezavisnih zapadnih istraživačkih centara tvrde da je u najgorem slučaju Ukrajina izgubila duplo manje vojnika od Rusije, dok je analiza Moskve da je Kijev izgubio bar tri puta više vojnika od onoga što se u analizama sa Zapada iznosi.

profimedia/tanjug

Zapadna analiza

Rusija je izgubila oko 1.332.950 vojnika u Ukrajini od početka invazije svih razmera 24. februara 2022. godine, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine 2. maja.

Prema izveštaju, Rusija je takođe izgubila 11.906 tenkova, 24.500 oklopnih borbenih vozila, 93.274 vozila i rezervoara za gorivo, 41.117 artiljerijskih sistema, 1.763 sistema višecevnih raketa, 1.357 sistema protivvazdušne odbrane, 435 aviona, 352 helikoptera, 267.589 dronova, 4.579 krstarećih raketa, 33 broda i čamca, dve podmornice. Ukrajinski Generalštab nije otkrio sopstvene gubitke tokom invazije svih razmera, pozivajući se na operativnu tajnost.

Izveštaji nezavisnih zapadnih istraživačkih centara slažu se da ruske žrtve značajno premašuju gubitke Ukrajine, a Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) procenjuje odnos na „otprilike 2,5:1 ili 2:1“. Izveštaj CSISiz januara 2026. godine navodi da je Ukrajina verovatno pretrpela između 500.000 i 600.000 žrtava od februara 2022. do decembra 2025. godine, od kojih se smatra da je između 100.000 i 140.000 poginulo u akciji.

Ruska analiza

Od početka specijalne operacije, ruska vojska je uništila 671 avion, 284 helikoptera, 137.522 drona, 656 protivvazdušnih raketnih sistema, 29.038 tenkova i drugih oklopnih vozila, 1.709 višecevnih raketnih sistema, 34.598 poljskih artiljerijskih oruđa i minobacača i 60.117 specijalnih vojnih vozila, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, prenosi RIA Novosti.

Zamenik načelnika Glavne vojno-političke uprave Oružanih snaga Rusije i komandant specijalnih jedinica „Ahmat”, general-potpukovnik Apti Alaudinov, izjavio je da su ukupni gubici ukrajinskih snaga od početka specijalne vojne operacije dostigli približno dva miliona ljudi.

Kako prenosi ruska agencija TASS, Alaudinov je istakao da su ove brojke plod dugotrajnih analiza i praćenja stanja na terenu tokom sukoba.

Prema njegovim rečima, ovaj bilans obuhvata ne samo poginule, već i trajno onesposobljene vojnike koji se više ne mogu vratiti u borbene redove. Ruski vojni zvaničnik je podsetio da je još u septembru prošle godine procena nenadoknadivih gubitaka iznosila 1,7 miliona ljudi, što ukazuje na nagli porast žrtava u poslednjim mesecima borbi.

Rusi se kao ni Ukrajinci nisu usudili da iznesu svoje gubitke, već samo protivnikove.

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu



