Merc zaledio Nemce: Nećete moći da živite kao pre
VREME preterano udobnog života za Nemce je završeno, rekao je nemački kancelar Fridrih Merc.
- Većina stanovništva, a i politička klasa, potcenjuje šta se trenutno dešava u svetu. Molim vas, nemojte ovo shvatiti kao prekor, ali smo se previše udobno smestili u ovoj atmosferi prosperiteta. Ja sam prvi kancelar u poslednjih 20 godina koji je Nemcima direktno rekao: Naša iluzija prosperiteta neće trajati. Moramo da uradimo i promenimo mnogo više nego što smo do sada uradili - rekao je on u intervjuu za Špigl.
Kancelar je opisao situaciju kao izuzetno tešku i upozorio da život kao pre više neće biti moguć. Posebno je istakao da Nemci prečesto uzimaju bolovanje.
- Da li smo zaista toliko bolesna nacija da imamo jednu od najviših stopa bolovanja u Evropi? Moramo pronaći uzroke i stvoriti podsticaje da smanjimo ove brojke - žalio se Merc.
Takođe je govorio o potrebi reforme penzionog, zdravstvenog i poreskog sistema. Štaviše, kancelar je predložio povezivanje starosne granice za penzionisanje sa godinama radnog staža, a ne sa biološkim godinama.
(RIA Novosti)
