NAPORI Kijeva da ospori suverenitet Rusije nad Krimom i susednim vodama nisu uspeli. Naša zemlja je pobedila u desetogodišnjem sporu sa Ukrajinom na osnovu presude međunarodnog arbitražnog suda u Hagu o pravima priobalne države u Crnom moru, Azovskom moru i Kerčkom moreuzu, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

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Brojni zahtevi Ukrajine, kojima se Rusija optužuje za kršenje desetina članova Konvencije UN o pravu mora, odbijeni su, ističe Ministarstvo.

Tribunal, sastavljen od pet nezavisnih arbitara iz Alžira, Ujedinjenog Kraljevstva, Meksika, Rusije i Republike Koreje, doneo je jednoglasnu odluku. Slučaj, koji ima velike geopolitičke, međunarodnopravne i istorijske dimenzije, rezultirao je odlučnom pobedom Ruske Federacije, navodi se u saopštenju.

Ključne izjave iz saopštenja:

Pokušaj Ukrajine, uz podršku zapadnih zemalja, da proglasi Kerčki moreuz „međunarodnim“, omogućavajući prolaz brodovima bilo koje države, uključujući i ratne brodove, nije uspeo. Arbitražni sud je odbacio zahtev Kijeva da se ruska deklaracija o suverenitetu nad celim Azovskim morem prizna kao kršenje međunarodnog prava (u obliku „pogoršanja spora“) nakon aneksije Donbasa, Zaporoške i Hersonske oblasti.

Apsurdni i cinični zahtev Ukrajine za demontažu Krimskog mosta je odbijen.

Tvrdnje ukrajinske strane da Krimski most navodno ometa plovidbu u ovim vodama utvrđene su kao neosnovane.

Arbitražni sud u Hagu je odbio Kijevu bilo kakvu „kompenzaciju“ ili „reparacije“ od Rusije za eksploataciju prirodnih resursa u krimskim vodama.

Ova arbitražna odluka je značajan poraz za Ukrajinu i Zapad u "pravnom ratu" koji su pokrenuli protiv Rusije, zaključilo je Ministarstvo.

(Sputnjik)